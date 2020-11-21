نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض التقسيط بدون هامش ربح لأحدث أجهزة iPhone من بطاقة الراجحي الائتمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض التقسيط بدون هامش ربح لأحدث أجهزة iPhone يأتي ضمن مجموعة من العروض المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء داخل المملكة العربية السعودية،حيث يقدم الراجحي مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية والعروض المصرفية التي صممت خصيصاً لتناسب كافة إحتياجات ومتطلبات العملاء كما يقدم البنك مجموعة متميزة من البطاقات الائتمانية بتسهيلات عديدة تلبي جميع الاحتياجات الشرائية للعميل،كما يسعي البنك إلى أن يصبح أكبر مصرف إسلامي في العالم وذلك من خلال تقديم العديد من العروض التمويلية والمنتجات البنكية التي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين بكافة الجنسيات داخل المملكة.

عرض التقسيط بدون هامش ربح لأحدث أجهزة iPhone

يقدم مصرف الراجحي عرض التقسيط بدون هامش ربح وذلك عند شراء أحدث أجهزة iPhone لدي شركة زين بأقساط شهرية ميسرة ومتساوية تصل إلى 24 شهر بالإضافة إلى ترقية في باقات زين حيث تتم تقسيط العملية الشرائية من خلال بطاقة الراجحي الائتمانية وبدون هامش ربح ومن خلال إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء،ويمكن للعملاء التقديم على طلب الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية للاستفادة من عرض تقسيط أجهزة iPhone بدون هامش ربح من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط طلب العرض من مصرف الراجحي وتعبئة كافة البيانات المطلوبة للحصول على عرض التقسيط.

طريقة تقسيط العملية الشرائية لأحدث أجهزة iPhone من خلال بطاقة الراجحي الائتمانية

يمكن لعملاء مصرف الراجحي الاستفادة من عرض تقسيط العملية الشرائية لأحدث أجهزة iPhone وذلك عند إستخدام بطاقة الراجحي الائتمانية بالإضافة إلى أن العميل سوف يحصل على ترقية في باقات زين،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على كيفية شراء أحدث أجهزة iPhone من شركة زين و تقسيط العملية الشرائية بإستخدام بطاقة الراجحى الائتمانية.

يقوم العميل بشراء جهاز iPhone 12 وما فوق من شركة زين للاتصالات وذلك بإستخدام بطاقة الراجحي الائتمانية. يقوم العميل بطلب باقته وذلك عند شراء جهاز iPhone من شركة زين للاتصالات. يقوم العميل بالتواصل مع خدمة العملاء لدي مصرف الراجحي وذلك عن طريق الواتس اب مباشرة أو عن طريق الاتصال على الرقم 920003344 وذلك بعد مرور 48 ساعة من إتمام العملية الشرائية للجهاز وذلك من أجل طلب تحويل مبلغ عملية الشراء إلى أقساط شهرية مجدولة حتى 24 شهر.

شروط الاستفادة من عرض تقسيط مصرف الراجحي بدون هامش ربح