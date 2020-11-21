استعلام خطوات حجز موعد الكتروني وزارة الموارد البشرية – مكتب العملhrsd.gov.sa/ar

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عمر شويل - جدة استعلام خطوات حجز موعد الكتروني وزارة الموارد البشرية 1442، حيث تقدم الوزارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت إمكانية تقديم طلب لحجز موعد بصورة الكترونية كما يستطيع المواطن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال نفس الموقع، وذلك ضمن العديد من الخدمات الالكترونية الميسرة التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها لتسهيل الخدمات وتقديمها من خلال شبكة الانترنت للحد من الازدحام بالمكاتب الحكومية المختلفة خاصة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت جميع دول العالم، بالإضافة إلى توفير الوقت والمجهود للمواطنين كما يمكنك معرفة بالخطوات طريقة وشروط الحصول على تمويل نفاذ لوثيقة العمل الحر عبر منصة وزارة الموارد البشرية freelance.sa.

استعلام خطوات حجز موعد الكتروني وزارة الموارد البشرية

يتمكن مواطني المملكة من حجز موعد إلكتروني لوزارة الموارد البشرية بصورة الكترونية ميسرة من خلال موقع الوزارة الرسمي على شبكة الانترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”hrsd.gov.sa” يتم اختيار حدمة تواصل معنا الموجودة ضمن شريط الأدوات بالصفحة الرئيسية. اختيار حجز موعد. ادخال كافة البيانات المطلوبة. الضغط على حجز موعد جديد. تحديد قطاع الفرع سواء مكتب عمل أو الضمان الاجتماعي. تحديد المدينة وإكمال جميع تفاصيل الحجز. تحديد التاريخ والوقت المتاح على الموقع. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمواطن. إدخال رمز التحقق البشري. الضغط على حجز موعد لإتمام عملية الحجز وانتظار تلقي رسالة التأكيد؟

الاستعلام عن موعد وزارة الموارد البشرية

كما يستطيع من تقدموا على خدمة حجز موعد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن الموعد الذي تم حجزه من قبل وبكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية: