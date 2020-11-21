نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف من علي الحاصلين علي قروض البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الأوضاع الاقتصادية المترهلة للأفراد والذين يعانون من كثرة الديون عليهم وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وداخل المملكة العربية السعودية مما أدي إلي زياره نسبة البطالة وازدياد الديون معها وذلك بسبب فرض حظر التجوال في الكثير من الفترات السابقة مما أدى إلى غلق الكثير من الأعمال وتسريح العمالة, كما يوجد الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الذين حصلوا على قروض من بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف ولا يستطيعون سدادها مثل قرض الأسرة أو قرض آهل والذي يصل كلا منهما إلي 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, كما يوجد تمويل كنف للمطلقات والأرامل والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, لذا أتاح بنك التنمية الاجتماعية خدمة إعفاء بنك التسليف لإسقاط القروض من علي حاصلها وفقاً لشروط وأوراق محدده, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم هذه الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف.

الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف

هناك بعض الشروط والأوراق التي حددها بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف لكي يستطيع الحاصل علي أي من القروض الخاصة بالبنك ولا يستطيع سدادها أن يقدم علي طلب إعفاء بنك التسليف.

الإتيان بصورة الهوية الشخصية للشخص الراغب في الحصول على إعفاء بنك التسليف. إحضار كارت العائلة. الإتيان بما يفيد الحالة الصحية للشخص الحاصل علي القرض. الإتيان بما يفيد إجمالي الدخل للشخص المتقدم للحصول على الإعفاء. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية كافة البيانات الخاصة بالقرض من حيث نوع القرض وتاريخ الحصول عليه. ثم تقوم بالتوقيع على طلب إعفاء بنك التسليف. ثم تقوم بإرسال الطلب عبر البريد السعودي إلي الديوان الملكي السعودي.

الشروط العامة للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية