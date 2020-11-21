نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل وبدون أي ضمانات يصل الي 500 ألف وبراتب 2000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل وبدون أي ضمانات يصل الي نصف مليون ريال سعودي لعملاء بنك سامبا بشروط معينة تم تحديدها من قبل البنك لابد من توافرها من أجل الحصول علي التمويل، فبنك سامبا يشتهر داخل المملكة العربية السعودية لما يقدمه من منتجات مميزة لجميع الفئات، كما يقدم تمويل شخصي للمتقاعديين، ويمكن الحصول علي التمويل الشخصي الذي يقدمه البنك المقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية، لذا فقد نقدم لكم تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا يصل الي 500 ألف ريال بدون ضمانات. مميزات التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي يتميز التمويل الشخصي من بنك سامبا أنه تمويل إسلامي خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف. يصل مبلغ التمويل الشخصي الذي يقدمه بنك سامبا الي نصف مليون ريال سعودي. يوفر بنك سامبا الإسلامي فترات سداد مريحة لعملاء البنك حيث تمتد الي خمس سنوات ينم تحديدها حسب قدرة العميل الاقتصادية علي السداد. قد تتم الموافقة فوراً بعد طلب القرض الشخصي من البنك. قد يتمكن العميل من الحصول علي تمويل شخصي إضافي بعد تسديد 20% من قيمة مبلغ التمويل الشخصي. تنتهي الإجراءات سريعاً وفورياً دون تأجيلات أو تأخير وعوائق أخري. يوفر بنك سامبا تأمين تكافلي لحياة المقترض، حيث يتم إعفاء أسرة العميل الحاصل علي التمويل الشخصي من بنك سامبا من تسديد أقساط التمويل المتبقية حين تعرض المقترض لأزمة مالية حادة ودائمة أو عجز دائم، أو الوفاة لا قدر الله تعالي. شروط التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي يتم توفير التمويل الشخصي من بنك سامبا للمتقاعديين فقط بالمملكة العربية السعودية ويشترط ان يكون المتقاعد المتقدم من اجل الحصول علي التمويل أن يكون مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية. يجب ألا يقل عمر العميل المتقدم من أجل الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا عن 40 عاماً. يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي كحد ادني للحصول علي التمويل. رابط التقديم للحصول علي التمويل من بنك سامبا السعودي يمكن الاتصال علي الرقم المجاني الذي يوفره البنك وهو 8001241010 أو الذهاب الي أقرب فرع من منطقتك لبنك سامبا. أو يمكن التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي.

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