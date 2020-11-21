نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب 1442 خطوات الحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل بنك الرياض،بدون تحويل الراتب، مصرف الرياض من المصارف العريقة في المملكة ومنذ نشأته وهو يقدم المشاريع والحلول المالية لجميع عملاء البنك، أوضح المصرف أن هناك شروط لكل من أنواع التمويلات المختلفة منها التمويل الشخصي ومنها تمويل شراء سيارة جديدة ومنها التمويل العقاري وأوضح أن هناك تمويلات تتناسب واحتياج الكثيرون من أبناء المملكة التمويل الشخصي يستهدف كلا من ( المدنيين _ العسكريين) شبه حكومي وكذلك القطاع الخاص والمتقاعدين العاملون في الشركات الكبرى، المتدربين في القطاع العسكري.

شروط تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب

للسعوديين ( أن يكون سن المقترض لا يقل عن 18 عام).

أن لا يقل الراتب عن 10000 ريال.

القرض للعاملون بالبنوك.

فترة العمل لا تقل عن عام.

أن لا يتخطى القسط الشهري 33% من إجمالي الراتب.

خطوات التقدم بطب للحصول على القرض

يجب تجهيز شهادة بأصل الراتب مختومة من جهة العمل.

تعبئة نموذج التمويل لتمويل المرابحة المطلوبة.

للمقيمون وجود بطاقة إثبات الهوية.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

بعد إحضار المطلوب التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك الرياض والتقدم للحصول على موافقة على التمويل المقدم من جهة العميل ، سوف يقوم المصرف بمراجعة البيانات والرد على العميل من خلال الهاتف المسجل في نموذج تعبئة التمويل وبعد الموافقة يجب أن تقم بزيارة إلى المصرف وتوقيع الأوراق وباقي الإجراءات المصرفية الأخرى.

كيفية عمل جي ميل.

أفضل تمويل 4000 كحد أدني 30.000 ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل .

كيفية احتساب قيمة التمويل

من خلال حاسبة القروض يمكنك احتساب قيمة القرض وذلك باتباع الخطوات الميسرة وهنا يجب تحديد نوع التمويل وهل هو تمويل شخصي أو تمويل سيارة أو تمويل عقاري، بعد الضغط على أيكونه نوعية التمويل قم بكتابة تاريخ الميلاد اليوم ثم الشهر ثم سنه الميلاد، قم باختيار الجنسية من القائمة المنسدلة، قم باختيار تفاصيل المهنة قم بإدخال راتبك الشهري، قم بتحديد الالتزامات الشهرية، قم باختيار فترة التمويل، ثم الضغط على احسب، سوف يقوم الموقع بإظهار القيمة التقديرية للقرض والتي من خلالها معرفة حدودك والقيمة التي يمكنك الحصول عليها حتى تستطيع الوفاء بكامل التزاماتك الشهرية.