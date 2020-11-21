- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للفوز بالسيارة والسكن في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال قام الأمير وليد بن طلال بإطلاق مشروع وليد الإنسانية من أجل المساعدة برفع الأعباء عن كافة المواطنين السعوديين، من أجل الاستفادة من مساعدات الوليد بن طلال الخيرية، فيجب في البداية متابعة طريقة التسجيل عبر موقع المؤسسة الانسانية عن طريق النقر على التسجيل بالمؤسسة واتباع الخطوات المطلوبة، كما أن الأمير أعلن عن تبرعه بـ10 ألاف سيارة على مدار 10 سنوات قادمة، داعى الراغبين من المواطنين في التقدم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد للإنسانية.
التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال والحصول علي سيارة أو وحدة سكنية
قامت مؤسسة الوليد بن طلال الكثير من الشروط المهمة التي من المشترط أن تتوافر بالأشخاص حتى أن يمكنوا من أجل الحصول على المساعدات التي تقدم من المؤسسة والتي تتمثل في الحصول على سيارة أو وحدة سكنية، ومن أهم الشروط الموضوعة:-
- يجب أن لا يزيد إجمالي الدخل الشهري لعائل الأسرة عن 3000 ريال سعودي.
- لا يجوز للمتقدم أن يمتلك أي وحدة سكنية أو سيارة.
- لا تنطبق شروط الإسكان على المتقدم من أجل الاستفادة من المشروع السكني.
- لا ينطبق على المتقدم شرط الحصول على قرض من البنوك.
- لا يتم تأخير أو بيع الوحدات السكنية بعد أن يحصل عليها.
- لا يكون المتقدم خاضع لهذه الجمعيات الخيرية بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
- يخضع المستفيد لكافة شروط الإرث عند الوفاة.
برنامج الحصول على سيارة من مؤسسة وليد الخيرية
يجب في البداية التعرف على طريقة التقديم لطلب مشروع الإسكان والسيارات مؤسسة وليد الإنسانية:-
- يجب على أن لا يكون على المتقدم أن يمتلك أي سيارة.
- يجب أن لا يزيد دخل المتقدم عن 3000 ريال سعودي.
- القيام بالتقديم لبرنامج السيارة مرة واحدة فقط.
- ويتم إعلان أسماء المستفيدين من خلال مؤسسة الوليد الخيرية بشكل شهري، عن طريق حساب الأمير الوليد بن طلال الشخصي على موقع توتير، ومن ثم يليه على حساب مؤسسة الوليد الخيرية.
خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال
- يقوم المتقدم بالدخول على موقع مؤسسة الأمير بن طلال الخيرية.
- بعد ذلك قم بالنقر على زر التسجيل جديد.
- بعد ذلك عليك بمليء جميع البيانات المطلوبة.
- ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول وسوف يتم تفعيل الحساب على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للفوز بالسيارة والسكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.