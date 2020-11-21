نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للفوز بالسيارة والسكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال قام الأمير وليد بن طلال بإطلاق مشروع وليد الإنسانية من أجل المساعدة برفع الأعباء عن كافة المواطنين السعوديين، من أجل الاستفادة من مساعدات الوليد بن طلال الخيرية، فيجب في البداية متابعة طريقة التسجيل عبر موقع المؤسسة الانسانية عن طريق النقر على التسجيل بالمؤسسة واتباع الخطوات المطلوبة، كما أن الأمير أعلن عن تبرعه بـ10 ألاف سيارة على مدار 10 سنوات قادمة، داعى الراغبين من المواطنين في التقدم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد للإنسانية.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال والحصول علي سيارة أو وحدة سكنية

قامت مؤسسة الوليد بن طلال الكثير من الشروط المهمة التي من المشترط أن تتوافر بالأشخاص حتى أن يمكنوا من أجل الحصول على المساعدات التي تقدم من المؤسسة والتي تتمثل في الحصول على سيارة أو وحدة سكنية، ومن أهم الشروط الموضوعة:-

يجب أن لا يزيد إجمالي الدخل الشهري لعائل الأسرة عن 3000 ريال سعودي.

لا يجوز للمتقدم أن يمتلك أي وحدة سكنية أو سيارة.

لا تنطبق شروط الإسكان على المتقدم من أجل الاستفادة من المشروع السكني.

لا ينطبق على المتقدم شرط الحصول على قرض من البنوك.

لا يتم تأخير أو بيع الوحدات السكنية بعد أن يحصل عليها.

لا يكون المتقدم خاضع لهذه الجمعيات الخيرية بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

يخضع المستفيد لكافة شروط الإرث عند الوفاة.

برنامج الحصول على سيارة من مؤسسة وليد الخيرية

يجب في البداية التعرف على طريقة التقديم لطلب مشروع الإسكان والسيارات مؤسسة وليد الإنسانية:-

يجب على أن لا يكون على المتقدم أن يمتلك أي سيارة.

يجب أن لا يزيد دخل المتقدم عن 3000 ريال سعودي.

القيام بالتقديم لبرنامج السيارة مرة واحدة فقط.

ويتم إعلان أسماء المستفيدين من خلال مؤسسة الوليد الخيرية بشكل شهري، عن طريق حساب الأمير الوليد بن طلال الشخصي على موقع توتير، ومن ثم يليه على حساب مؤسسة الوليد الخيرية.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال