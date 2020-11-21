دوت الخليج – عسير أفاد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد /خالد المطيري، بتمكن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة -بفضل من الله – من إنقاذ (مواطن في العقد الثاني من العمر) من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة ، حيث أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة – ولله الحمد-.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرس الحدود بمنطقة عسير ينقذ مواطناً من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.