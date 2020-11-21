تمويل للمتقاعدين  يبدأ من 10.000 الآف ريال بدون ضمانات من بنك ساب

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عمر شويل - جدة تمويل للمتقاعين يبدأ من 10.000 الآف ريال بدون ضمانات من بنك ساب، يعد واحد من مجموعة تمويلات مقدمة من قبل بنك ساب ويسعى ورائها الكثير من المواطنين بالآونة الأخيرة بالمملكة السعودية، حيث أن بنك ساب اشتهر بتقديمه العديد من التمويلات المتنوعة الشخصية التي تساعد الكثير من المواطنين على تحمل مصاعب المعيشة والحياة، كما أن البنك يعمل على تقديم الكثير من الخدمات المصرفية المميزة ومن ضمنها تمويلات المتقاعدين التي تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي بدون الحاجة لوجود أي ضمانات، وجميع التمويلات تباً للأحكام والشريعة الإسلامية.
تمويل للمتقاعين يبدأ من 10.000 الآف ريال بدون ضمانات من بنك ساب
من أكثر المميزات التي يتمتع بها بنك ساب بأنه يقوم بتقديم التمويلات الشخصية للمتقاعدين في المملكة السعودية مطابقة كافة أحكام الشريعة الإسلامية التي يهتم بها كل فرد يرغب بأن يحصل على مثل هذا التمويل عن طريق أي بنك آخر، ولكن بنك ساب قد قام بتقديم تمويل خاص للأفراد المتقاعدين في المملكة بمبلغ يبدأ بقيمة 10 آلاف ريال سعودي كحد أدنى للمبالغ المالية المتخصصة للقروض الشخصية للمتقاعدين فقط.
كما أن البنك يقدم تمويل شخصي لفئة المتقاعدين في السعودية بحد أقصى 500 ألف ريال سعودي، بجانب أنه يسني الفرصة لكل العملاء أن تتم عملية سداد أقساط التمويلات من بداية عام واحد حتى حوالي 5 أعوام منذ استلام التمويل تبعاً لرغبة العميل للحصول على التمويل باختيار طريقة السداد الذي تتناسب معه.
بالإضافة إلى أن بنك ساب يوفر لكل المتقاعدين ميزة عدم الارتباط بموافقة شروط الكفيل التابع للعميل إذا كان يرغب أن يحصل على تمويل المتقاعدين من خلال بنك ساب، حيث أن بنك ساب يوفر أمان خاص جميع أسر العميل بحال التعرض لعجز أو الوفاة فيتم إعفاء عائلته عن سداد باقية الأقساط من قيمة التمويل الأصلي.
أهم شروط الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك ساب
يضع بنك ساب بعض من الشروط والأحكام للموافقة على طلب الحصول على تمويل المتقاعدين وأصحاب المعاشات ومنها ما يلي:
- يجب أن يكون عمر الفرد للحصول على التمويل لا يقل عن 40 عام.
- ويجب أن يكون أكبر من 67 عام للحصول على التمويل.
- لابد من أن تكون الهوية الوطنية للأفراد المتقاعدين سارية.
- كما يجب أن يكون الراتب الشخصي للمتقاعدين أن لا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- لابد من أن يكون جواز السفر الخاص بالمواطنين بالخليج وللمقيمين ساري.
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