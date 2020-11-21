لقاء مع المصممة السعودية إيمان العجيمي وحديثها عن هذا النوع من الفنون …

أجرى الحوار … الكاتب … فؤاد بن عبدالرحمن الجهني : جدة :

البطاقة الشخصية …

إيمان بنت عبدالكريم العجيمي …

من أين أتت البداية … وكيف كانت …؟

بدأت رحلتي … وأنا في سن صغير جداً … فعتلقت بالألوان وأصبحت أمارس كيفية تدرج درجات كل لون … ونمت عندي فكرة السؤال المباشر لماذا وكيف ومتى … فأخذت أناقش نفسي … عن الأبيض لماذا هو أبيض … وعن الأحمر عندما يكون بجانب الأسود … وعن الشمس والضوء … وكذلك تكونت لدي فكرة أن الجمال يكمن في تجانس … الألوان لتعطي الأشكال المعنى والجمال الحقيقي …

وعندما وصلت لسن السابعة من عمري تقريباً … كان شغفي في ازدياد لدنيا الألوان … وكنت أفرح كثيراً عندما كنان والدي رحمه الله يصحبني معه إلى الأسواق … حيث كانت هناك بداية رحلتي الحقيقية … عندها ولأول مرة يجذبني شيء جديد ومن نوع آخر … له علاقة وطيدة بالألوان لكنه شيء مختلف … أبهرني منظر تلك الأحجار خلف زجاج تلك المحلات التجارية في السوق … المعلق منها وغير المعلق السلاسل الذهبية والفضية السبح الرائحة التي تخرج من بعض تلك الأجحار … حقيقة أنني في تلك المرحلة أحسست بأني المسافرة … هائمة حالمة عاشقة … وتلك هي البداية في عالمي الذي أعشق …

متى بدأت فكرة الإنخراط في هذا المجال … ؟

كانت بداية الإنخراط العملي في هذا المجال وأنا في المرحلة الإبتدائية … إذ بدأت فعلياً في تصميم وتنفيذ كثير من المشغولات اليدوية والتي كانت وبلاشك ترسم بداخلي أبعاد الإنخراط في عالم غريب عجيب كل معلومة فيه أجمل من الأخرى وتناغم ذلك العلم بمعرفة حقيقة المادة التي بين يدي وكيف أن للذهب والفضة والحديد رونق خاص ومفهوم مختلف عن الخيوط الأخرى مثل الحرير والصوف في عالم صناعة السبح والسلاسل والتي تم تطعيمها بالأجحار الكريمة …

ماهي العقبات التي واجهة دخولك هذا المجال …؟ وكيف إستطعتي التغلب عليها …؟

لأي عمل عقباته ومنعطفاته وعراقيله إن صح التعبير … بالفعل واجهتني صعوبات كثيرة … لكني تجاوزتها ولله الحمد وتغلبت عليها ذلك لأني مؤمنة ومحبة وعاشقة لما أعمل … ولا يخلو عمل من مصاعب لكن إن كان هناك هدف لك فعليك تحقيقه دون الإكتراث لأي معوقات …

ماهو دور المصصم والمصممة فيما نراه من حيث مدى تطوير هذا النوع من العمل وتحويله من مجرد هواية إلى عمل تجاري جيد …

دور المصمم أولاً أن يقدم الجديد من خلال إبتكاره هو وليس نسخ ولصق من أعمال ومنجزات الآخرين … ولا ضرر في أن يتأثر بأعمال الآخرين لكن بشرط أن يضع له بصمة من خلال تقديم نفسه وإبداعه فيتحول من شخص يتأثر إلى شخص يؤثر ومن وجهة مظري فإن هذا هو من أهم سبب من أسباب تطوير أي صناعة …

ماهي أنواع ومواصفات الأحجار المستخدمة وما مدى تأثير ذلك على الموضة من حيث الشكل والمضمون…

الأحجار الكريمة وعير الكريمة عالم واسع ليس له حدود وإذا أخذنا على سبيل المثال وليس الحصر العقيق الصناعي والعقيق الحر فإن الطابع الجمالي لهذا النوع من الأحجار يمكن إستخدامه كسبحة أو خاتم أو عقد للمرأة والرجل … على عكس الكهرمان أو ما يعرف ببعض من اللهجات الدارجة الكهرب فإن جمال إستخدامه ينحصر في صناعة السبح … الكريستال والزجاج وبعض من أنواع الأحجار المصنعة والغير كريمة يمكن أن تدخل في صناعة الملابس النسائية لتعطي رونق الإبهار تحت الأضواء ليزيد من جمال تصميم القطعة … ويؤثر ذلك بالطبع على التطور المصاحب للموضة العصرية في صناعة الحذاء أيضاً والحقائب النسائية …

ماهي أبعاد هذا الفن وإلى ماذا يرمز …

فن ليس له نهاية وأبعاده مستوحاة من ثقافات الشعوب المختلفة … وهذا جيد في تطوير المنتج من خلال إكتساب المهارات المختلفة عند الآخرين …

ماهي أهدافك في هذا المجال …

أن أصل إلى العالمية إم شاء الله كوني سعودية فهذا هو ما تعلمناه من قادتنا يحفظهم الله (( مكان السعودي والسعودية )) العالم الأول وفي الصف الأول …

هل هناك شراكات إستراتيجية مع أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية … في أعمالك …

لا لكن إن شاء الله سوف تكون هناك شراكات في المستقبل القريب …

هل هناك مشاركات داخلية أو خارجية لك …

نعم … لدي العديد من المشاركات على مستوى الأسواق المحلية … ولي العديد من المداخلات الإعلامية واللقاءات الصحفية …

ما هو طموحك الشخصي إنسانياً وعملياً …

طموحي ايس له حدود على الاطلاق في عالمي هذا وأرجو من الله السداد والتوفيق …

كلمة أخيرة …

أشكر لكم ما تقدمونه من إعلام راقي والله يحفظكم ويرعاكم وإلى الأمام