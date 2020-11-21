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عمر شويل - جدة كيفية التداول على الأسهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد سوق الأسهم السعودي من أكثر الأسواق سيولة بمستوى العالم أجمع، ويوجد به كثير من شركات تداول الأسهم التي تعمل على توفير كثير من المعلومات التي تخص السوق المالي، ويشمل سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية مؤشراً خاصةً بالقطاعات الرئيسية، والكاسبين والخاسرين والأسهم السائدة.

كيفية التداول على الأسهم بالمملكة العربية السعودية

(وسطاء) هي واحدة من أفضل وأهم الشركات التي تقوم بتداول الأسهم في المملكة السعودية، كما أنها تمتلك أفضل السجلات لكي يتم تقديم أفضل الخدمات الخاصة بتداول الأسهم لكل عملائها بسوق التداول الخاصة بمدينة الرياض في السعودية.

مؤشر البورصة هو الأساسي لسوق المالية في السعودية وهو مؤشر تداول الأسهم بالسعودية، كما أنه سوق ذات رأسمالية كبير يضم كافة الأسهم المندرجة في البورصة، ويحرص على أن يقدم خدمات الإدراج للأسهم والصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري والاستثمار المتداول بالبورصة، بالإضافة إلى أنه يمنح خدمات لتداول السندات والمنتجات الإسلامية الصكوك، وتكون عبارة عن شهادات مالية مثل السندات التي تكون مصمم للامتثال للشريعة الإسلامية.

أهم شروط وسطاء تداول الأسهم في المملكة السعودية

هناك عدة شروط مختلفة يجب توافرها بالوسيط ومنها: