نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل منصة سلفة 2020 للحصول علي تمويل شخصي سريع 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من غير البنوك بدون تحويل الراتب هي أحد أنواع القروض التي يتم البحث عنها من قبل فئة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتُتيح منصة سلفة التسجيل لدفعة جديدة خلال هذا العام 2020 لمن يرغب في الحصول علي قرض شخصي للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فقد نالت منصة سلفة اهتمام قطاع كبير من المواطنين السعوديين الذين يواجهون بعض الظروف الطارئة فيلجئون إلى منصة سلفة لاقتراض مبلغ صغير وسريع دون إجراءات معقدة للحصول علي القرض، منصة سلفة تقوم بتمويل شخصي بسيط عبر موقعها الإلكتروني دون الذهاب إلى المقر الرئيسي للحصول علي التمويل، واليكم خطوات الحصول علي قرض سلفة تمويل شخصي من غير البنوك بدون تحويل الراتب.

مميزات منصة سلفة للتمويل الشخصي

تمويل شخصي من غير البنوك بدون تحويل الراتب يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال.

يتم التمويل دون تحويل الراتب من جهة العمل سواء حكومي أو خاص.

يتوافق الاقتراض من سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

تمويل سلفة معتمد من صندوق النقد العربي السعودي.

يتم التمويل من سلفة خلال دقائق بسيطة من طلب التمويل.

يتم السداد علي فترات متباعدة حسب رغبة كل فرد.

تسجيل سلفة شهر نوفمبر 2020 للحصول على تمويل سريع

يبدأ التسجيل في تمويل شخصي من غير البنوك بدون تحويل الراتب المناسب لكل فرد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الأتي: تسجيل سلفة نوفمبر 2020.

ثم نقوم بتسجيل مستخدم جديد بالموقع.

ثم تحديد المبلغ المراد الحصول عليه.

ثم تحديد فترة السداد التي يرغب بها كل فرد في سدادها.

ثم الضغط علي طلب التمويل الآن.

تقوم منصة سلفة بإرسال رسالة علي الجوال، أو البريد الإلكتروني تفيد بإيداع المبلغ في الحساب البنكي الخاص بكل فرد.

رقم تواصل خدمة عملاء منصة سلفة للتمويل المالي

وفرت منصة سلفة رقم هاتف موحد وهو 920000327 من أجل التواصل مع خدمة العملاء في حالة مواجهة صعوبة في التسجيل بالموقع الإلكتروني، وسيتم الرد خلال دقائق من خدمة العملاء وحل المشكلة التي تواجه كل شخص، وخلال الفترة القليلة الماضية زادت طلبات التقديم من المواطنين من أجل الحصول علي تمويل سلفة، وقد صرحت منصة سلفة الإلكترونية أن الطلبات في تزايد وترجع هذه الزيادة إلى سهولة صرف المبالغ التي يرغب بها كل مواطن.

صرف تمويل شخصي من غير البنوك بدون تحويل الراتب من منصة سلفة من المبالغ التي تحظي ببحث كبير بين جموع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك للأشخاص الذين قد يتعرضون الي ظروف صعبة أو طارئة فتساعدهم منصة سلفة في الحصول علي المبلغ الذي يرغبون به لحل المشكلة التي تواجههم.