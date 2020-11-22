ماهي شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي

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عمر شويل - جدة ما هي شروط قرض الأسرة، المقدم من بنك التنمية الإجتماعية سؤال يدور فى رأس كل أسرة سعودية ترغب فى الحصول على قرض يساهم فى الأمور الحياتية أو شراء منتج معين تحتاجه الأسرة أو المساهمة فى تعليم الأبناء أو الكثير من متطلبات الحياة، والتى تصل قيمة التمويل إلى مبلغ يساعد بعض الأسر المتوسطة فى العديد من الأمور الخاصة، لذا وجب على موقع ثقفني التنويه على شروط قرض الأسرة والأحكام التى يجب توافرها لحصول الأسرة السعودية على التمويل.

شروط قرض الأسرة

يلجأ الكثيرون من أبناء خادم الحرمين إلى القروض المالية والتى تعد أهمها قروض بنك التنمية الإجتماعية الذى أتاح مؤخراً تمويل نفاذ للعاطلين والموظفين أيضاً، لذا يكون تمويل الأسرة من بنك التنمية أحد القروض الهامه التى يتقدم إليها الكثيرون بسبب أو بآخر فهذا التمويل ساري لكل الأسر السعودية، للموظفين بالقطاع العام أو الخاص او بدون وظيفة يحق لك مواطن سعودي تنطبق عليه شروط قرض الأسرة التقدم للحصول على التمويل.

شروط قرض الأسرة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي

حدد بنك التنمية الإجتماعية بعض الشروط العامة لحصول المستفيد على التمويل النقدي وجاء من أهم هذة الشروط التالي:

يجب أن لا يزيد عمر المواطن المتقدم للتمويل عن 70 عام. يجب أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 عام. يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 12.5 ألف ريال سعودي. يجب أن لا يزيد نصيب أفراد الأسرة من دخل رب الأسرة الشهري عن ألفين ريال سعودي، مثال توضيحي (إذا كان دخل رب الأسرة 10000 ريال سعودي وعدد أفراد الأسرة 5 اذا يكون نصيب الفرد 2000 ريال). يتم احتساب عدد أفراد الأسرة وفقاً للحالة الإجتماعية والعمر مثال على ذلك (البنت المتزوجة لا تحتسب من أفراد الأسرة، البنت الموظفة لا تحتسب من أفراد الأسرة، الولد البالغ عمرة فوق 24 لا يحتسب من أفراد الأسرة). تستطيع المرأة المطلقة أو الأرملة التقدم للحصول على التمويل إذا كانت تعول اطفال.

شروط قرض الأسرة للعاملين بالقطاع الخاص

تقديم صورة الهوية وصورة سجل الأسرة.

تقديم نموذج موجود به اسم وتوقيع المستفيد ومختوم.

تقديم صورة هوية الكفيل.

تقديم نموذج 105.

تسليم اصل تعريف الراتب للعميل.

تسليم اصل تعريف الراتب للكفيل.

تسليم شهادة مدد.

شروط قرض الأسرة للعاملين بالقطاع الحكومي

اختلفت شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص عن القطاع العام فى بند واحد فقط وهو نموذج 104 للعاملين بالقطاع الحكومي ونموذج 105 للعاملين بالقطاع الخاص أما عن باقى الشروط التى تخص الهوية والنموذج، سجل الأسرة) وباقى الشروط فهى ثابتة.

كم قيمة قرض الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

أعلن بنك التسليف أو ما يذكر عليه الآن بنك التنمية الإجتماعية قيمة قرض الأسرة والتى تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، لكافة المواطنين السعوديين الذين تتوافق عليهم شروط التمويل سواء كان المتقدم يعمل بالقطاع الخاص أو القطاع العام.