نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تتبع شحنة ارامكس بالرقم المرجعي وعبر الواتس آب بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تتبع شحنة ارامكس , شركة أرامكس من أشهر شركات الشحن، ومنذ انشائها في عام 1982 بالتحديد وهي رائدة في مجال الشحن بَجميع أنحاء العالم، وما بين الحين والآخر تَقوم الشركة بتطوير خدماتها، بالإضافة لخدمات جديدة أخرى، مثل خدمة الاستعلام عن وصول شحنة ارامكس، التي سَنتعرف على كيفية استخدامها.

الاستعلام عن تتبع شحنة ارامكس

تُقدم شركة ارامكس طرق كثيرة لمتابعة عمليات الشحن، والاستعلام عنها، بطرق مختلفة وهذه بَعض الطرق التي يُمكن استخدامها في الاستعلام:-

الطريقة الأولى: باستعمال أداة التتبع المتاحة بموقع الشركة

من أسرع طرق الاستعلام وأسهلها على الإطلاق لمعرفة حالة الشحنة، والتي َتتم عن طريق الدخول عبر موقع الشركة الرسمي من الضغط على رابط أرامكس الرئيسية ، ثم المرور بَهذه الخطوات الآتية:-

الضغط على خيار (تَتبع الشحنات).

ثم اختيار خدمة التتبع، بواسطة الرقم.

يَجب إدخال رقم التتبع الخاص بالشحن.

ثم اختيار أيقونة تَتبع الشحنات.

بَعد إكمال الخطوات يَجب الانتظار دقائق لظهور المعلومات الخاصة بالموقع.

الطريقة الثانية: طَريقة الاستعلام باستعمال الرقم المرجعي

يُمكن الاستعلام عن وصول الشحنة باستخدام خدمة التتبع بالرقم المرجعي الخاص بالشركة، والذي يَتم عن طريق الدخول على صفحة تتبع الشحنات في أرامكس ثم المرور بَهذه الخطوات التالية:-

اختيار خدمة التتبع بواسطة المرجع.

ثم اختيار نوع المرجع.

يَجب إدخال الرقم المرجعي مع إدخال بلد المنشأ.

ثم إدخال التاريخ ثم تَتبع الشحنات، وبَعد ذلك سَيَظهر كل المعلومات المطلوبة.

الطريقة الثالثة: طريقة تتبع الشحنات من تَطبيق الهاتف

طرحت شركة أرامكس تَطبيقات تٌسهل على العملاء استخدام كل الخدمات المقدمة من الشركة، ويُمكن تحميل التطبيق من متجر التطبيقات سواء أكان للهواتف الأندرويد أو الأيفون، وبَعد تَحميل التطبيق يَتم المرور بَهذه الخطوات الآتية:-

يَجب الضغط على خيار التتبع بَعد تشغيل التطبيق من القائمة.

ثم إدخال كل المعلومات المطلوبة.

ثم الضغط على خيار (تتبع).

طريقة الاستعلام عن وصول الشحنة عبر رقم واتس اب الشركة

طرحت الشركة رقم واتس اب يُمكن للعملاء الاستعلام عن الشحنة من خلاله وهو 0097145031111، ثم المرور بَهذه الخطوات الآتية:-