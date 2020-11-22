نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط اكسترا السعودية نهاية العام بلا كفيل وبلا تحويل راتب بموافقة سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط اكسترا السعودية من الموضوعات التي تزايد عليها البحث في شهر نوفمبر لعام 2020 ميلادي في المملكة العربية السعودية حيث قدمت أفضل تخفيضات على شراء السلع والمنتجات وحتى على التمويل الشخصي وسوف نوضح لكم اليوم عبر موقع ثقفني أهم تمويل مقدم من برنامج تقسيط اكسترا فالتمويل بدون حاجة لكفيل ولا يحتاج لتحويل الراتب الشهري فيحصل صاحبة على موافقة سريعة وفورية في دقائق معدودة وقد وصل التمويل الشخصي من برنامج تقسيط اكسترا إلى ثلاثون ألف ريال سعودي بفترة سداد أربعة وعشرون شهراً وقد وفرت شركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية عبر برنامج تقسيط اكسترا التقديم من خلال رابط التسجيل في تمويل اكسترا الميسر لمدة سنتين للسعودي والمقيم داخل أراضي السعودية ويجب توفير كافة الأوراق اللازمة والمطلوبة للموافقة على الطلب عروض برنامج تقسيط اكسترا السعودية والمزايا التمويلية الخاصة بها أمتاز بتقديم ضعف الراتب الشهري للكافة المتقدمين من السعوديين والمقيمين

لا يحتاج لموافقة الكفيل عند الشراء أو الحصول على قرض

لا يطلب التمويل الشخصي تحويل الراتب الشهري

موافقة فورية وسريعة عند التقديم على طلب التمويل من برنامج تقسيط اكسترا

وفر القرض فترة سداد ميسرة تصل إلى ستة وثلاثون شهر

الحد الأقصى للموافقة على طلب التمويل 30 ألف ريال سعودي وأثناء العروض التمويلية يصل إلى 60 ألف ريال سعودي لفترة محدودة

تمويل شخصي إسلامي يتفق مع تعاليم الدين ومناسب للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة شروط الحصول على عروض تقسيط اكسترا السعودية أقصي عمر للمتقدمين من فئة المتقاعدين 70 عام

يبدأ سن المقترض لدى برنامج تقسيط اكسترا من 21 عام إلى 25 عام فأكثر

يلتزم المتقدم للتمويل أن يكون صافي راتبه الشهري 5 ألف ريال سعودي

يحتاج التمويل راتب شهري 12,000 ريال سعودي لمن يرغب من العاملين في القطاع الحكومي والخاص بعمر 25 عام إلى 60 عام وفترة خدمة ثلاثة شهور للسعوديين وسنة للمقيمين فقط لا غير

عمر المتقدم طالب القرض من القطاع العسكري يبدأ من 25 سنة إلى 50 سنة بفترة عمل 3 شهور ومرتب 10 ألف ريال سعودي فقط لا غير المستندات المطلوبة للحصول على أسرع تمويل شخصي من برنامج تقسيط اكسترا في المملكة توفير الهوية الوطنية للسعودي والإقامة لغير السعوديين وتعريف المرتب الشهري وإرساله للشركة

توفير فترة خدمة العمل المطلوبة على حسب كل قطاع

بيان لأخر 3 شهور في كشف حساب بنكي للمتقدم طريقة التقديم على قرض برنامج تقسيط اكسترا بالسعودية وفرت شركة المتحدة للخدمات المالية خدمة التقديم عبر الإنترنت عن طريقة الموقع الرسمي لبرنامج تقسيط اكسترا في المملكة

تسجيل الدخول والضغط على تقديم طلب التمويل الآن

كتابة الهوية الوطنية للسعودي وكتابة رقم الإقامة للمقيم ثم أختيار التمويل المناسب للعميل ومن أهم الشروط تقديم المستندات المطلوبة وتعبئة البيانات وإرسالها بالشركة ويجب عند الموافقة على الطلب الذهاب لهم لتكمله البيانات المطلوبة والحصول على التمويل المناسب للعميل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض تقسيط اكسترا السعودية نهاية العام بلا كفيل وبلا تحويل راتب بموافقة سريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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