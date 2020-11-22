نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الإجتماعية شروط ومستندات الحصول على قرض الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الإجتماعية شروط ومستندات قرض الأسرة، يعد بنك التنمية الإجتماعية من اقدم وأفضل البنوك على الإطلاق داخل المملكة العربية السعودية حيث انه يقدم عدة منتجات تمويلية لمساعدة المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، ومن منتجات البنك التمويلية منتج نفاذ وقرض أهل وقرض الاسرة، واليوم نتحدث من خلال هذا المقال على قرض الأسرة وماهي الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول عليه. شروط بنك التنمية الإجتماعية للحصول على قرض الأسرة يشترط بنك التنمية الإجتماعية أن يحتسب الابن الذي لم يتجاوز عمره عن 24 سنة ضمن أفراد الأسرة في حالة لم يكون موظف أو متزوج ونفس الوضع للبنت.

المرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول طفل أو أكثر لها الحق أن تتقدم بطلب قرض الأسرة بدون وضع حدود للسن. شروط بنك التنمية للحصول على قرض الأسرة لكبار السن يمنح المقترضين الذين قد تجاوز عمرهم عن 55 عام حق الإختيار بين تخفيض قيمة قرض الأسرة حسب المدة المتبقية للوصول إلى سن 60 عام على حسب قيمة القسط الشهري المستحق مضروبة في عدد الأشهر المتبقية حتى سن ال 60 سنة.

يجب أن لا يقل مبلغ القرض عن 60 ألف ريال سعودي مع وجود كفيل يعمل في جهة حكومية لا يزيد عمره 55 سنة.

إذا كان عمر المقترض أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال.

في حالة إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال مع وجود كفيل يعمل في جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة. شروط ومستندات قرض الأسرة لموظف قطاع عام تقديم أصل نموذج 104 والمطبوع من حساب طالب القرض مع استكمال باقي الاختام والتوقيعات من جهة العمل المعتمدة ولا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم.

تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي وعليه ختم البنك وأصل كشف حساب لآخر 3 رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104.

يتم تقديم تصريح بيانات العميل من موقع وزارة الداخلية. شروط ومستندات قرض الأسرة لموظف قطاع خاص يتم تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي وأيضا صورة الهوية الوطنية للعميل مع صورة من سجل الأسرة وصورة الهوية الوطنية للكفيل.

تقديم نموذج 105 الأصل والمطبوع من حساب المقترض مع استكمال باقي الأختام والتوقيعات من جهة العمل المعتمدة ولا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم.

تقديم أصل تعريف الراتب مفصل للمقترض يكون مختوم من جهة العمل ومصدق من الغرفة التجارية لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوم، وأيضا أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوم.

تقديم شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للمقترض لا يتجاوز تاريخ 60 يوم مع أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك وتصريح بيانات للعميل من موقع وزارة الداخلية وتصريح بيانات للأبناء المعالين. شروط ومستندات قرض الأسرة للمرأة المتسببة يجب تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع طالبة القرض واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي ومعه صورة بطاقة الهوية الوطنية لطالب القرض وصورة بطاقة الهوية الوطنية الكفيل.

تقديم نموذج 105 ويكون مطبوع من حساب المقترض على الموقع الإلكتروني للبنك ويشترط أن يكون النموذج مستوفي جميع التوقيعات والأختام من جهة العمل بشرط لا يتجاوز تاريخ الإعتماد 60 يوم.

كشف مفصل لبيانات الراتب الشهري للكفيل ويكون معتمد ومختوم من جهة عمل الكفيل ولا يتجاوز تاريخ الإعتماد 60 يوم.

تقديم رقم حساب الايبان مصدق ومعتمد بختم البنك.

يجب تقديم تصريح بياناتي لطالب القرض من موقع وزارة الداخلية ويكون ساري المفعول.

يشترط تقديم تصريح بياناتي الكفيل من موقع وزارة الداخلية ويكون ساري المفعول.

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