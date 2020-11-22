نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم، في السعودية وقبل أن بدا في البحث عن افضل بنك للتمويل المدعوم نتعرف أولا على هذا التمويل، فهو عبارة عن برنامج حديث تم إطلاقه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية للدعم السكنى، الدعم العقاري المدعوم لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية بل متوافق معها كليا، وهو يستهدف قوائم الانتظار في صندوق التنميه العقاري ووزارة الإسكان بالمملكة، وعندما يختار احد الأشخاص للدعم العقاري يتم دفع مبلغ التمويل عنه أو على الأقل جزء منه، وهناك عدد من البنوك تقدم خدمات التمويل العقاري المدعوم عن طريق صندوق التنميه العقارية ووزارة الإسكان، وسوف نتعرف على ما هو افضل بنك للتمويل العقاري بالسعودية.

افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتوقيع عقود من عدد من البنوك السعودية من اجل تقديم التمويل العقاري المدعوم، وقامت بوضع عدد من الشروط والتسهيلات المختلفة لكل المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل المدعوم، ويعتبر هذا التمويل من الأمور الهامة لدى الكثير من الأشخاص داخل الأراضي السعودية، وسوف نتعرف على البنوك التي تقدم التمويلات العقارية المدعومة.

البنوك التي تقدم التمويل العقاري المدعوم

هناك بنوك عديده تقدم هذه الخدمة الهامة وسوف نتعرف على افضل بنك للتمويل العقاري، وتأتي في مقدمة هذه البنوك بنك الرياض، والبنك العربي الوطني، ومصرف الانماء، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي للاستثمار، وتعتبر هذه البنوك من اهم البنوك المقدمة إلى التمويلات العقارية المدعومة داخل المملكة، وسوف نتعرف على شروط كل بنك من هذه البنوك.

شروط ومميزات بنك الرياض للحصول على التمويل العقاري المدعوم

هامش ربح تنافسي.

التمتع بخطة سداد سهله، تصل لغاية 20 سنة.

تغطية التمويل العقاري لأول 500.000 ريال من مبلغ التمويل.

يشترط دفعة أولى بنسبة 5%.

الحصول على تأمين تعاوني ضد كافة الأخطار.

يتم الإعفاء من تسديد باقي الأقساط في حال الوفاة أو العجز الكلي.

الحد الأدنى لصافي الراتب 5.000 ريال سعودي.

البنك العربي الوطني

يتم منح المواطنين السعوديين التمويل العقاري المدعوم الذين تم الموافقة عليهم بإعطائهم هذا التمويل، ويمنح لهم احد التمويلات العقارية المختلفة المقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنميه العقارية من اجل شراء عقار سكنى وهذه الشروط والمميزات المقدمة من البنك.

دعم أرباح التمويل بشكل كامل أو جزئي، وذلك لمبلغ لا يتجاوز 500.000 ريال سعودي. بفترة سداد كبيره و سهله قد تصل إلى 25 عاماً. حرية اختيار برنامج التمويل، من اجل ضمان شراء وحدة سكنية جاهزة، أو تمويل وحدة سكنية تحت الإنشاء، أو تمويل برهن العقار. اختيار أحد الحلول التمويلية المتوفرة، وهي عبارة عن خدمة تخفيض الدفعة المقدمة، أو القسط المرن، أو تمويل المتقاعدين، أو تمويل البناء الذاتي. يتم التسديد على شكل أقساط ثابتة طول مدة التمويل. إعفاء الورثة من سداد باقي الأقساط في حال الوفاة. دعم كامل لهامش الربح للعميل الذي يبلغ دخله الشهري 14.000 ريال أو أقل. الحد الأدنى لراتب العميل 5.000 ريال سعودي. اشتراط تحويل الراتب إلى البنك.

مميزات وشروط مصرف الانماء

الدعم الكامل يتم من خلال وزارة الإسكان عن طريق تحمل هامش الربح على مبلغ يصل إلى 500.000 ريال سعودي، وذلك بنسبة 35% كحد أدنى، وقد تصل إلى 100%.

الحصول على مبادرة دعم العسكريين للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة العقار أو مبلغ 140.000 ريال سعودي أيهما أقل.

الحصول على مبادرة الرهن الميسر، من خلال تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى نسبة 5% في حال كانت قيمة العقار أقل من 800.000 ريال سعودي.

التمتع بفترة تسديد ميسرة تصل إلى 25 سنة.

دفع رسوم إدارية تعادل نسبة 1% من مبلغ التمويل، وبحد أقصى يصل إلى 5.000 ريال سعودي.

الشروط والمميزات من بنك البلاد للتمويل العقاري

الحصول على نسبة 0% هامش ربح للتمويل من قبل صندوق التنمية العقارية لمن يقل دخله الشهري عن 14.000 ريال سعودي. تحمل كامل مبلغ التمويل أو جزء منه عند شراء منزل، وذلك لأول 500.000 ريال سعودي. تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%. أن لا يزيد سعر الوحدة عن 800.000 ريال سعودي. إمكانية الحصول على تمويل مشترك مع الأقارب من الدرجة الأولى. إمكانية الحصول على تمويل العقار غير مكتمل التشطيب. إمكانية الحصول على تمويل إضافي يزيد عن 500.000 ريال سعودي، بحيث تتحمل الوزارة أرباح مبلغ أو 500.000 ريال، ويتحمل العميل الباقي.

مصرف الراجحي

يجب تمويل الراتب إلى بنك الراجحي.

الحد الأقصى لتسديد قيمة التمويل 30 عاماً.

تسجيل ملكية العقار باسم المصرف وتحويلها إلى ملكية العميل بعد الانتهاء من تسديد قيمة التمويل.

هذه البنوك السعودية التي تقدم التمويل العقاري المدعوم لكل المواطنين السعوديين، من خلال عدد من الشروط والمميزات الهامة المقدمة من خلال وزارة الإسكان تعتبر هي افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم.