نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يكشف عن عقوبة التأخر عن سداد مخالفة قطع الإشارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الإدارة العامة للمرور السعودي جاهدة، من أجل مزيد من التوضيح و التفسير بشكل دائم لجميع القوانين و العقوبات التي تقع في حالة التخلف عن الالتزام بتلك القوانين للمواطنين و المقيمين من أصحاب المركبات بالمملكة العربية السعودية، وذلك حتى يكون مالك المركبة على علم كامل بكل ما يستجد حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية، إضافة الى أن درايته الكاملة بالقوانين تعمل على مساعدته في الحفاظ على حقوقه وعدم التعدي على الأخرين، وذلك من خلال الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر”، و الذي سبق و استعرضنا ما كشفه عن الشروط المطلوبة لنقل لوحة احدى المركبات إلى أخرى والإجراءات المتبعة في حالة سرقة لوحة المركبة أو فقدها، كما استعرضنا أيضا عقوبة مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة،والتي تم تطبيقها مؤخرا في عدد من كبريات المدن بالمملكة .

المرور السعودي يكشف عن عقوبة التأخر عن سداد مخالفة قطع الإشارة

وقد كشفت الادارة العامة للمرور السعودي، من خلال الحساب الرسمي بموقع التغريدات ” تويتر” عن أن القيمة المحددة عن مخالفة قطع الإشارة تقدر بحوالي 3000 ريال سعودي، و أنها قيمة ثابتة لا تتغير ولا تزيد عن ذلك الى الحد الأعلى في حالة تأخر صاحب المركبة عن سداد المخالفة.

وكان توضيح المرور السعودي قد جاء للرد على عدد من الأخبار التي تم تداولها بين قائدي المركبات بشكل عام، عما أطلق عليه البعض اسم ”تدبيل المخالفات”، والتي تنتج عن قيام مالك المركبة في سداد قيمة مخالفة قطع الإشارة لمدة تصل الى شهر أو تزيد عن ذلك.

جدير بالذكر أن المرور السعودي قد إقر خلال عام 2018م ،نظام جديد للمرور يطبق في المملكة يتم من خلاله التشديد على أن أي مخالفة مرورية يتم تسجيل قيمتها بالحد الأدنى لها، كما اشترطت حالتين فقط يتم فيهما تسجيل قيمة المخالفة بالحد الأعلى، وهما :

في حالة ظروف مشددة تحددها لائحة المرور و تنفذ بقرار من قِبل لجنة مختصة.

أن يتم تشكيل لجان للبت في قيمة المخالفات المرورية من قِبل السيد الوزير.

كيف يتم رصد مخالفة قطع الإشارة ؟

يتم رصد و تسجيل مخالفة قطع الإشارة، عن طريق نظام ساهر، وهو عبارة عن نظام رصد إلكتروني تم تخصيصه من أجل رصد المخالفات المرورية في داخل المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت المملكة عن تطبيقها لهذا النظام يهدف العمل على المحافظة على سلامة كلا من السائقين والمشاة في نفس الوقت .

متى تنزل مخالفة قطع الإشارة على نظام أبشر ؟

تستغرق مخالفة قطع الإشارة، فترة زمنية تتراوح فيما بين ” 2 يوم – 5 أيام ” حتى يتم تسجيلها على سائق المركبة في النظام الخاص بالإدارة العامة للمرور السعودي، ويمكن لسائق المركبة بعد ذلك أن يقوم بالاستعلام عن قيمة المخالفة من خلال منصة أبشر الالكترونية، بعد أن يتم تسجيلها من أجل التّحقق من قيمتها، و العمل على سداد قيمة الغرامة أو أن يقوم بتقديم اعتراض إلكتروني على المخالفة المسجلة ، وهذا في حالة توفر جميع الشروط المطلوبة للاعتراض على تلك المخالفة.

كيف يتم الاستعلام عن مخالفة قطع الاشارة ؟

وإليكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن مخالفة قطع الإشارة في المملكة، وهي كالتالي: