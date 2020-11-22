نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودي تعلن موعد اختبارات الفترة الأولى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودي تعلن موعد اختبارات الفترة الأولى 1442 يهتم الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالمملكة السعودية بالاطلاع على موعد اختبارات الفترة الأولى التي تتعلق باختبارات الفصل الدراسي الأول دون معرفة موعد الإجازات بشكل تفصيلي وسوف نوضح من خلال اليوم على موعد اختبارات الفترة الأولى 1442.

موعد اختبارات الفترة الأولى 1442

قد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن موعد اختبارات الفترة الأولى الخاصة بجميع الطلاب في الفصل الدراسي الأول بدأ من يوم الخامس من جمادى الأولى 1432 وسوف تنتهي هذه الاختبارات يوم 16 جمادى الأولى يوم الخميس وذلك يكون تبعاً على التقويم الدراسي بالمملكة السعودية.

التقويم الدراسي 1442

قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتوضيح كافة الإجازات وأيام الدراسة الخاصة بجميع الطلاب والطالبات على مستوى المحافظات بالمملكة وتتضمن أيضا المعلمين والمعلمات، وذلك للفصل الدراسي الأول والثاني حيث بدء العام الدراسي الحالي 2020 منذ 11 محرم 1442 والذي يوافق بالتاريخ 15 جمادى الأولى 1442.

سوف يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والطالبات على مستوى المحافظات بالمملكة السعودية لمعرفة مدى استيعاب جميع الطلاب والطالبات في كافة المواد التي تم تدريسها في هذه المدة خاصة في ظل مرحلة التعليم عن بعد، بعد إيقاف تعليق الدراسة وبعد ذلك سوف يتمكن الطلاب من الحصول على اجازة منتصف العام التي سوف تبدأ بعد انتهاء يوم 16 جمادى الأولى وهذا يوم نهاية الاختبارات لجميع الطلاب وبعد ذلك يبدأ الفصل الدراسي الثاني 4 جمادى الآخرة 1442.

جدول إجازات السعودية 1442

إجازة اليوم الوطني سوف تبدأ يوم 60 1442 والتي تنتهي في يوم 70 الموافق يوم الخميس 1442 هجري.

أما أجازة نصف العام سوف تبدأ يوم الخميس 16 جمادى 1442 وتنتهي 3 جمادى الآخرة 1442 هجري.