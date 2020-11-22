نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع رواتب المتقاعدين والموظفين ربيع الثاني 1442 عن شهر نوفمبر الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن موعد إيداع رواتب المتقاعدين في حساباتهم المصرفية لشهر أكتوبر الجاري من قبل المؤسسة العامة للتقاعد , حيث تقرر أن يكون موعد صرف معاشات المتقاعدين في يوم الأحد القادم الموافق الثامن من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2020 ميلادية كما ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد، وهو الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين من كل شهر ميلادي، إذا لم يتوافق يوم الخامس والعشرين مع إجازة رسمية حينئذ يتم تأخير الموعد أو تقديمه حسب رؤية المؤسسة وحسب ظروف الإجازة ومدتها.

إيداع المعاش التقاعدي ورواتب الموظفين

وسوف يتم إيداع مبلغ المعاش التقاعدي دون بدل غلاء المعيشة، وذلك بعد سريان قرار وزير المالية بإيقافه اعتبارا من شهر يونيو الماضي لعام 2020، وذلك بهدف حماية اقتصاد المملكة وتجاوز التداعيات المالية والاقتصادية المترتبة على جائحة الوباء بأقل الخسائر الممكنة، وسوف يتم إيداع رواتب المعاش التقاعدي عبر نظام تحويل صرف سريع بهدف تسهيل إجراءات صرف المعاش التقاعدي، على أن يتم الصرف من خلال جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة قطاعات المملكة.

وذكرت المؤسسة العامة للتقاعد عبر إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواص الاجتماعي تويتر، أن المؤسسة قد حدد بالفعل مواعيد صرف رواتب المتقاعدين عن شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين أيضا، حيث تقرر أن يتم صرف رواتب المنقاعدين عن شهر نوفمبر في الخامس والعشرين من الشهر، بينما تقرر صرف رواتب المنقاعدين عن شهر ديسمبر في الرابع والعشرين من الشهر.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد إيداع رواتب مستفيدي ومستفيدات التأهيل الشامل سيكون يوم الأحد القادم وهو نفس يوم إيداع رواتب المتقاعدين، كما تحدد أيضا موعد إيداع رواتب موظفي الدولة سواء المدنيين أو العسكريين لشهر أكتوبر الجاري على أن يكون ذلك في يوم الثلاثاء القادم العاشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2020 ميلادية،وسوف يتم أيضا إيداع رواتب الموظفين في حساباتهم البنكية دون بدل غلاء المعيشة أيضا، وجدير بالذكر ان الموعد الرسمي المحدد شهريا لصرف رواتب الموظفين هو يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

الخدمات الإلكترونية لمؤسسة التقاعد

وبعد إعلانها عن موعد إيداع رواتب المتقاعدين، وفي إطار سعي المؤسسة العامة للتقاعد المستمر نحو تنويع وتطوير وسائل تقديم خدماتها لمستفيديها بما يتناسب مع أهدافها نحو التحول الرقمي وتقديم جميع المعاملات بمستويات عالية من الكفاءة، فقد دعت المؤسسة مستفيديها إلى التركيز علي استخدام خدماتها الإلكترونية وإنجاز جميع معاملاتهم من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية والوسائل الرقمية ومركز الاتصال , وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن استقبال المستفيدين في مقراتها سوف يكون للحالات الضرورية فقط ولن يتم إلا من خلال خدمة “حجز الموعد” وذلك عبر الخدمات الإلكترونية في المنصة التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد.