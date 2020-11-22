نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة في الاستثمار الاجنبي في السعودية بنسبة 12% في المقال التالي

عمر شويل - جدة قال خالد الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية أن المملكة العربية في نيتها أفأمة منطقة خاصة بالاقتصاد بحلول عام 2021، وكان ذلك في مؤتمر صحفي في قمة العشرين التي على راسها المملكة العربية السعودية، وقال أن هدف المملكة في روية عام 2030 هو تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط وتلك الفكرة الأكثر انتشاراً اليوم.

أضاف قائلا أن السعودية تأثرات بفيروس كرونا المستجد ولكن تخرج من تلك الأزمة باقتصاد قوي.

وقال الوزير السعودي للاستثمار، أن هناك ارتفاع في الاستثمار الأجنبي في المملكة حيث وصل الى نسبة 12% في منتصف عام 2020 وذلك مقارنة بالعام السابق في نفس الفترة.

وأضاف قائلاً ” سيشهد العام القادم خطة واستراتيجية لاستثمار لزياد النمو الكمي والنوعي على حد قولة.

وأضاف في ذلك اللقاء أيضاً سوف نقوم بالتركيز على استثمارات قليلة في الحجم ولكنها لها تاثير كبير مثل الحوسبة والبرمجة والذكاء الاصطناعي والسياحة.

وقال أن مجموعة العشرين قامت بمواجهة جائحه كورونا، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 21 مليون دولار لدعم البحث العلمي للتوصل إلى لقاح لفيروس كرونا المستجد.

وقال وزير الاستثمار السعودي أن” سوف يشهد الاقتصاد العالمي انكماش عكس المتوقع”

وأضاف أن انعقاد قمة العشرين ليس مقتصر على أحداث كورونا فقط، بل قال أن منظمة التجارة قالت موجها إلى تخفيض الرسوم الجمركية في 12 دولة، وقال أن صندوق النقد الدولي سعيد بأداء الاقتصاد السعودي في عام 2020 وان الأزمة النفط الأخير تخطتها السعودية بسهولة كما تخطط الأزمات السابقة.