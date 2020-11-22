نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن وتغيير رقم الجوال خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن في حالة نسيت كلمة المرور فلا تشغل بالك فالأمر سهل جداً يتم عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية التي تضم الخدمات العديدة منها إمكانية تغيير رقم الجوال، حيث يتم ذلك بخطوات بسيطة للغاية لكي يوفر على المواطنين الجهد، كما يوفر أيضاً رقم لتقديم الشكاوى عليه في حالة وجود اعتراض، وفي وقت سابق قد أغلق البرنامج تسجيل جديد حساب المواطن ولا يوجد وقت محدد لفتحه لحين الانتهاء من التحديثات المطلوبة من كل المستفيدين عن طريق تقديم أوراق ومستندات تتضمن الاستقلالية والتعديلات الأخيرة التي حددها البرنامج والتي من خلالها يتم عمل فلترة وإيصال الدعم بشكل أفضل لمستحقيه.

خدمات حساب المواطن الإلكترونية

منها طريقة إضافة تابع في حساب المواطن، كما يمكن للمستفيد الدخول عبر الموقع ومعرفة قيمة الدعم للدفعة الجديدة، ومتابعة نتائج الأهلية وفي حالة إن كان غير مقبول فيمكنه الاعتراض وتقديم شكوى على عدم أهليته مع تقديم كل ما يثبت أنه مستحق وذلك بناءاً على معرفة سبب الرفض من البرنامج أولاً ثم تقديم ما ينفيه لكي يتم الموافقة، وحين صدور الدفعة الجديدة يمكن الاستعلام عن إيداع حساب المواطن برقم الهوية من خلال الموقع.

طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن

نسيت كلمة المرور في حساب المواطن الكثير من المواطنين يتعرضون إلى نسيان كلمة المرور والتي بدونها لن تتمكن من تسجيل الدخول حساب المواطن لملفك الشخصي، وهنا وضع البرنامج خاصية سهلة لكي تتمكن من استعادتها عند دخولك بالخطوات على النحو التالي:-

الدخول عبر رابط حساب المواطن الإلكتروني.

اضغط على كلمة حسابي، ومنها يظهر صفحة تسجيل الدخول التي بها رقم الهوية وكلمة المرور.

وأسفل مكتوب (نسيت كلمة المرور) اضغط عليها.

سوف تظهر أمامك صفحة بها بعض البيانات تتضمن (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد الهجري – رقم الجوال – تاريخ انتهاء الهوية).

ثم اضغط على كلمة ارسال.

ثم سيرسل لك النظام كلمة مرور مؤقتة على هاتفك الجوال، عليك تسجيل الدخول.

بعدها تظهر لك صفحة توثيق الجوال ثم ادخل كلمة المرور المؤقتة ثم اضغط توثيق.

بعدها سوف يتيح لك تغيير كلمة المرور عليك كتابة أخرى جديدة.

أما عن طريقة تغيير رقم الجوال فبعد تسجيل الدخول بكلمة المرور الجديدة سوف يظهر أمامك عدة خيارات منها تغيير رقم الجوال اضغط عليها واتبع الخطوات المتتالية.

جدير بالذكر في حالة وجود أي استفسار عبر رقم حساب المواطن المجاني على 19912 للشكاوى أو من خلال خدمة صوتك مسموع من خلال الموقع.