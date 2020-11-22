مستشفى سلوى يفعل يوم السكر العالمي 2020

سلوى – زينب الحويكم

نظم مستشفى سلوى العام مبادرة تطوعية تزامناً مع الحملة التوعوية لليوم العالمي للسُكري تحت عنوان #احم عائلتك ، وذلك مساء يوم الجمعة ٥ ربيع ثان ١٤٤٢ الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ على مدى يومين متتاليين، في كورنيش سلوى، برعاية مدير الخدمات الصحية بمحافظة العديد الأستاذ “محمد بن خالد البخيت”، وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية المجتمعية حول تأثير داء السكري والوقاية منه والحد من مضاعفاته وطرق الرعاية والعلاج.

تضمن المعرض ٢٢ ركن مختلف المحتوى ومرتبط الهدف، حيث تم من خلالها تقديم بعض الارشادات والنصائح المهمة لمرضى السكري، تضمنت بعض النصائح العامة عن السكري، والذي يعتبر أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، وأنواعه و مضاعفاته، طرق الوقاية منه، وأهمية النشاط البدني لمرضى السكري، والعناية بالقدم السكرية، والأدوية واستخداماتها.

كما قدمت الأركان كيفية تأهيل مريض السكري، والصحة النفسية وأهميتها وارتباطها بالصحة الذهنية والنفسية وضرورة دعم الاهل للمريض بصورة خاصة في التعامل للتعايش مع المرض.

كذلك تم تخصيص ركن التوعية من كورونا كوفيد ١٩، والتشجيع على غسيل الأيدي بالمعقم او الصابون، لزيادة الوعي الصحي وتعزيز النظافة الشخصية وأهمية غسل اليدين، باعتباره خط دفاع أول ضد العدوى والذي يسهم في الحد من انتشار الأمراض لأن الأيدي مصدر لنقل الكثير من الأمراض ووسيلة لانتشارها.

أختتم المعرض بإستحسان الزوار، الذين اعربوا عن مدى اعجابهم بالمحتوى وامتنانهم لهذه المبادرة وأهميتها في توعية وتعزيز الثقافة المجتمعية.