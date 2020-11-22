نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير ايفون xs max وأحدث أجهزة أيفون من جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير ايفون xs max تعتبر مكتبة جرير من أكثر الأماكن التي تقوم بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على أجهزة الجوالات وذلك من خلال عروض مكتبة جرير الأسبوعية وعروض مكتبة جرير نهاية العام، أيضًا من خلال عروض أقساط جرير يمكن للمواطن من داخل المملكة تقسيط العديد من أنواع الجوالات المختلفة والموجودة داخل المكتبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض جرير ايفون .

عروض جرير ايفون xs max

يفضل العديد من المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية استخدام أجهزة الجوالات المصنوعة من قبل شركة أيفون العالمية وكذلك يفضلون الحصول على أحدث الإصدارات وبأسعار منخفضة ولذا فإنهم يلجؤون إلى عروض جرير ايفون xs max حيث أن مكتبة جرير تقوم بتقديم العديد من العروض على أجهزة الجوال بالإضافة إلى عروض جرير لاب توب بالإضافة إلى إمكانية تقسيط جوالات جرير والتي يمكن من خلالها الحصول على الجوالات والأجهزة على أقساط تصل إلي سنتان.

جرير أيفون

تقوم شركة جرير بجذب أكبر عدد ممكن من العملاء من داخل المملكة من خلال توفير كل ما يرغب به العميل ولذا فهي قامت بتوفير ركن خاص بأجهزة أيفون التي تعتبر من أكثر أجهزة الجوال انتشارًا في المملكة نظرًا لجودتها وكفاءتها العالية في الاستخدام والتي توفر للمستخدم مساحات تخزينية كبيرة وكفاءة عالية في استخدام البرامج المختلفة وكذلك الألعاب عالية الجودة بالإضافة إلى الكاميرا عالية الدقة التي تتوفر في أجهزة أيفون بشكل عام.

ايفون XS Max ذهبي

توفر مكتبة جرير جميع إصدارات أجهزة أيفون العالمية ويفضل العديد من المستخدمين اللون الذهبي من جميع الإصدارات وقد وفرت مكتبة جرير جهاز ايفون XS Max ذهبي بسعر خمسة ألاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالًا للإصدار ذو المائتان وستة وخمسون جيجا بايت، أيضًا قامت جرير بتوفير جهاز ايفون أكس أس ذهبي اللون بسعر ثلاثة ألاف وخمسمائة وتسعة ريال سعودي للإصدار ذو الأربعة وستون جيجا، وثلاثة ألاف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالًا للإصدار ذو المائتان وستة وخمسون جيجا.

أحدث أجهزة أيفون جرير

تم توفير جميع أجهزة أيفون الحديثة بداخل مكتبة جرير وبأسعار تنافسية وبألوان مختلفة ومن أهم هذه الإصدارات أيفون 12 ميني بسعة مائة وثمانية وعشرون جيجا بايت والذي يتوافق مع شبكات الجيل الخامس بسعر ثلاثة ألاف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالًا وقد تم توفير أكثر من لون منها الأزرق والأبيض والأخضر، هذا بالإضافة إلى عروض جرير ايفون XS Max والتي نالت أعجاب جميع المستخدمين.