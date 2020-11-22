خطوات التسجيل في جدارة الوظائف الإدارية 1442 | والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة في السعودية خلال الأشهر الماضية، يبحث كثير من الشباب عن كيفية التسجيل في جدارة الوظائف الإدارية 1442هـ، للحصول على فرص عمل تتناسب مع المؤهلات التي حصلوا عليها بعد دراسة استمرت 4 سنوات أو أكثر في بعض الكليات، إذ يعد الحصول على عمل هو بوابة تحقيق الحلم والذات وبداية مشوار النجاح في الحياة العملية، وتقلد المناصب، وزيادة الدخل الشهري، لذلك حرصت حكومة المملكة على توفير العديد من البرامج التي تدعم الشباب الخريجين والباحثين عن العمل، ماديا وفنيا، سيما البرامج التي تذهب بهم إلى مقرات الشركات الكبرى للتدريب على رأس العمل.

يأتي ذلك في ظل تقرير صادر عن هيئة الإحصاء بالمملكة العربية السعودية، في الربع الثاني من العام الجاري 2020م، كشف عن ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2016، بأكثر من 3.1%، إذ وصلت إلى عند 15.4%، فيما وصل الإجمال للمواطنين والوافدين إلى 9٪، بزيادة 3.4٪ عن الفترة نفسها من عام 2019م، فيما جاء ذلك بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في المملكة ومعظم دول العالم.

خطوات التسجيل في جدارة الوظائف الإدارية 1442

وعبر موقعنا، ننشر خطوات التسجيل في جدارة الوظائف الإدارية 1442هـ، خدمة للمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع البرنامج عبر شبكة الإنترنت.

ثم ننقر على تسجيل جديد.

يلي ذلك، إدخال رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك، ندخل تاريخ الميلاد الهجري، وجنس المتقدم.

علينا بعد ذلك إدخال رمز التحقق، والنقر على استمرار.

نضيف بعد ذلك بيانات الحالة الصحية.

كما يجب إدخال اسم المستخدم ورقم الهاتف الجوال.

أخيرًا، ننقر على تسجيل ليتم لإنشاء الحساب الجديد في هذه المنصة.

شروط الالتحاق ببرنامج gadarah

من أهم شروط الالتحاق بمنظومة جدارة للوظائف 1442 هي:-

في البداية، يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة رسمية.

يجب تقديم الوثائق المطلوبة للوظيفة التي يتقدم عليها.

كما يجب أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات المعتمدة في السعودية.

أخيرًا، توفير معادلة للمؤهل العلمي الذي حصل عليه المتقدم من خارج السعودية.

أهم وظائف جدارة الإدارية 1442

من أهم وظائف جدارة الإدارية التي يمكن التقديم عليها من خلال منظومة جدارة في المؤسسات الحكومية المختلفة هي:-

مساعد اداري. سكرتير عام. فني دعم. مساعد خدمات. محلل نظام. كاتب. مدقق شؤون الموظفين.

وبهذا نون د وضحنا لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في جدارة الوظائف الإدارية 1442، وكذلك شروط الالتحاق ببرنامج gadarah، وأهم الوظائف التي يمكن التقديم عليها وظائف جدارة الإدارية 1442.