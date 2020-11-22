نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة | شروط وإجراءات التجديد إلكترونياً من خلال أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة تجديد رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني و بكل سهولة دون الخروج من المنزل من خلال تطبيق ابشر، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال شروط تجديد الرخصة طريقة التجديد ورسوم تجديد رخصة القيادة والتعرف علي الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة.

شروط تجديد رخصة القيادة

وضعت وزارة الداخلية السعودية عدد من الشروط الضرورية لإجراء عملية تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر، إلا وهي:

أن يكون للمتقدم صورة شخصية وبصمة اليد في أنظمة وملفات وزارة الداخلية السعودية.

سداد رسوم المخالفات المرورية ورسوم التجديد كاملة.

سداد كافة الرسوم المتعلقة بالتأخير إن وجدت.

يجب إن تكون مدة صلاحية رخصة القيادة المراد تجديدها أقل من 180 شهر.

يُشترط الخضوع للفحص الطبي في إحدى المراكز المعتمدة من المرور.

في النهاية يجب أن يكون صاحب الرخصة مازال على قيد الحياة.

إجراءات تجديد رخصة القيادة إلكترونياً من خلال ابشر

يمكن تجديد الرخصة لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال نظام أبشر وذلك من خلال إتباع ما يلي:

في البداية يجب تسجيل الدخول في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

ثم قم بتسجيل الدخول على برنامج أبشر عن طريق إدخال كافة البيانات والتي منها (اسم الشخص ورقم الهوية الوطنية وكلمة السر).

بعد ذلك ستفتح نافذة جديدة اختر منها “الخدمات الإلكترونية”، وبعد الضغط عليها سيطلب منك كلمة المرور التي قد قمت بإدخالها من قبل.

ثم قم بالنقر على طلب تجديد رخصة القيادة.

بعد ذلك سوف تُفتح نافذة جديدة مليئة بعدد من الشروط والتعليمات، فقم بقراءتها جيداً وبعد الانتهاء من القراءة اضغط على كلمة تأكيد للموافقة وللانتقال للصفحة التالية.

للموافقة وللانتقال للصفحة التالية. بعد ذلك سيتم الانتقال إلي صفحة أخرى اختر منها تجديد الرخصة الخاصة بالقيادة، ويُشترط أن تكون مدة انتهاء الرخصة المتبقية 6 أشهر على الأقل.

ويجب اختيار عدد السنوات المراد تجديدها للرخصة، وهذا بناءً على دفع مصروفات التجديد و الرسوم المالية الخاصة بالرخصة.

بعد ذلك انقر على تم تجديد، وستظهر كل البيانات الشخصية وكل بيانات الرخصة للتأكد أن المعلومات صحيحة، ثم اضغط على زر تأكيد وسيتم استلام رسالة على رقم الهاتف الجوال الذي قمت بإدخاله.

أخيراً ستظهر لك نافذة جديدة بها تم تجديد رخصتك بنجاح وسيظهر لك عدد من الخيارات لاستلام رخصتك إما عن طريق البريد السعودي أو إحدى فروع المرور، ثم يجب الذهاب إلى الجهات المعنية وتسليم الرخصة القديمة.

التعرف علي الأوراق المطلوبة للتجديد



ومن اجل تجديد الرخصة يجب إحضار الأوراق الآتية:

يجب إحضار ملف فارغ لحفظ الأوراق بداخله.

إحضار وثيقة الاختبار.

يجب إحضار شهادة الكشف الطبي الموقع.

صوره ضوئية من شهادة التأمينات، وأيضاً صورة ضوئية للإقامة.

النسخة الأصلية من رخصة القيادة المنتهية.

بطاقة الهوية الشخصية لصاحب الرخصة.

صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

يجب إحضار وصل دفع الرسوم الخاصة بالتجديد، والتأخير والغرامات والمخالفات المفروضة علي الرخصة.

إحضار صورة من وثيقة تأمين المركبة.

إحضار 6 صورة شخصية مقاس 4×6 ذات خلفية بيضاء.

تقديم إيصال دفع رسوم تجديد الرخصة.

وبالنسبة للمقيمين في المملكة غير السعوديين يجب توفير صورة من جواز السفر وهوية الإقامة.

الرسوم المطلوبة لتجديد الرخصة

تختلف الرسوم لتجديد الرخصة بالمملكة العربية السعودية حسب المدة المراد تجديدها وذلك كما يلي:

التجديد لمدة عام فيجب دفع رسوم 40 ريال سعودي.

التجديد لمدة عامين فيجب دفع رسوم 80 ريال سعودي.

للتجديد لمدة خمس أعوام فيجب دفع رسوم 200 ريال سعودي.

للتجديد لمدة عشر أعوام فيجب دفع رسوم 400 ريال سعودي.

غرامة التأخير عن التجديد



قامت وزارة الداخلية السعودية بفرض غرامات مالية على الموطنين في حالة التأخير عن ميعاد تجديد الرخصة، وتتلخص هذه الغرامات في الأتي:

يتم احتساب غرامة تأخير على تجديد الرخصة بعد مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء رخصة السير القديمة.

يجب دفع الغرامة ورسوم تجديد الرخصة قبل مرور 3 سنوات من وقت انتهاء صلاحية رخصة السير.

إن تم تخطي 3 سنوات بدون تجديد للرخصة فسوف تسقط صلاحية تلك الرخصة ويجب إعادة خطوات استخراج الرخصة مرة أخرى.

قيمة الغرامة المستحقة على التأخير في تجديد رخصة السير تبدأ من 300 ريال سعودي وقد تصل إلى 500 ريال سعودي.

في نهاية المقالة نكون قد انتهينا من تقديم بعض المعلومات حول إجراءات تجديد رخصة القيادة إلكترونياً ومعرفة الشروط المطلوبة للتجديد والأوراق اللازمة والرسوم المطلوبة للتجديد.