نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل اكسترا أونلاين بأقل راتب يبدأ من 4000 الآف ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل تمويل شخصي من غير البنوك، حيث يعد التمويل الشخصي من شركة اكسترا هي أحد أفضل التمويلات التي تنال إعجاب مواطني المملكة العربية السعودية، حيث تتساهل شركة اكسترا في شروطها من أجل صرف أي مبلغ من مبالغ التمويل المتاحة لديها، وتهتم شركة اكسترا بجميع الفئات العمرية بالمملكة سواء أفراد ومواطنين في مقتبل العمر أو لفئة المتقاعدين أو الموشكين علي التقاعد و الأفراد العسكريين، بالإضافة إلى السماح أيضاً بالوافدين إلى المملكة بالحصول علي مبالغ تمويل شخصي حالة توافر شروط الصرف،وتقدم شركة اكسترا Extra تمويل شخصي بدايته 4.000 الآف ريال وينتهي بملغ 30.000 ألف ريال، حيث توفر شركة اكسترا السيولة النقدية المناسبة التي تناسب جميع الفئات العمرية التي تبحث عن قرض شخصي بشروط ميسرة وبفئات نقدية متنوعة، علماً بأن شركة اكسترا توفر فترة سداد متميزة للقروض الشخصية بفترة زمنية تصل إلى 24 شهر من بداية الحصول عليه القرض من شركة اكسترا، وتوضيحاً لمتابعينا في كل مكان بالمملكة سوف نبرز شروط الحصول علي تمويل نقدي سريع من اكسترا Extra وكيفية التقديم للحصول علي مبلغ تمويل سريع إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لشركة اكسترا الذي يعد أفضل تمويل شخصي من غير البنوك.

فوائد أولية للتمويل من شركة اكسترا Extra للتمويل الشخصي

أفضل تمويل شخصي من غير البنوك حيث تصرف شركة اكسترا التمويلات بحد أدني 4000 الآف ريال سعودي وبحد أقصي 30.000 ألف ريال لأي عميل مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء مواطن أو مقيم، كما يتم منح العميل أي مبلغ تمويل بدون تحويل الراتب الذي يحصل عليه من جهة العمل التابع للعمل لديها سواء عمل حكومي أو خاص، كما توفر شركة اكسترا ميزة الصرف الشرعي الإسلامي لجميع مبالغ التمويل، والسداد علي فترة 24 شهر.

شروط التمويل من اكسترا لمن يعمل بالقطاع الحكومي والخاص

من يتراوح سنه من 21 عام حتي 25 عام يجب ألا يقل الدخل عن 12000 ألف ريال من يتراوح سنه من 25 عام حتي 60 عام يجب ألا يقل الدخل عن 5000 الآف ريال مدة الخدمة للعمل 3 شهور للمواطن السعودي، وعام كامل للوافد التمويل الذي يصرف من 4 إلى 30 ألف ريال شروط التمويل من اكسترا لكل للمتقاعدين بالمملكة



السن ألا يزيد سن المتقاعد بالمملكة عن 70 عام التمويل من 4 إلى 30 ألف ريال الاشتراك مؤسسة التقاعد بالمملكة أو التأمينات الاجتماعية

شروط التمويل من اكسترا للعسكريين بالمملكة

من يتراوح سنه من 25 عام إلى 50 عام يجب ألا يقل الدخل عن 10.000 الآف ريال مدة الخدمة بالعمل 3 شهور التمويل الذي يصرف من 4 الآف ريال حتي 12000 ألف ريال

المستندات المطلوب تقديمها للحصول علي تمويل مالي سريع من اكسترا للتمويل الشخصي

يجب علي كل عميل أن يقوم بتقديم كشف حساب شخصي له عن أخر 3 شهور، بالإضافة إلى بيان خاص بالراتب الشخصي الذي يحصل عليه من الجهة التابع للعمل لها، بالإضافة إلى إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة من جواز السفر للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

وتعد تمويلات شركة اكسترا للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية هي أحد أفضل التمويلات المعتمدة من قبل صندوق النقد العربي السعودي والذي يعد أفضل تمويل شخصي من غير البنوك، الذي يهتم بطرح تمويلات تخص المواطن السعودي بجميع الفئات العاملة المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وتوفير السيولة النقدية التي تناسب كل فرد وفق ما يحصل عليه كل شخص من راتب شهري.

كيف يتقدم العميل للحصول علي مبلغ تمويل من اكسترا

توفر شركة اكسترا للتمويل الشخصي أفضل تمويل شخصي من غير البنوك من خلال موقع إلكتروني حتي يستطيع أي عميل طلب التمويل بسهولة ويتم ذلك بالدخول عل الموقع التالي: تمويل اكسترا، ومن خلال الرابط السابق يتم التقديم علي جميع القروض وتسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعميل.