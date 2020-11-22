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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن تأمين مركبة برقم الهوية ، لقد كثر البحث في السعودية عن كيفيه الاستعلام عن تامين مركبه برقم الهوية ، يعتبر هذا الاستعلام من اهم الأشياء التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين ، لهذا فقد قامت الحكومة بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك لكي يتم ارتفاع جوده الخدمات التي تقوم بتقديمها الحكومة للمواطنين في جميع المجالات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كيفيه الاستعلام عن تامين السيارات او المركبات في المملكة العربية السعودية برقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن تأمين مركبة برقم الهوية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لكى يتم الاستعلام بشكل صحيح عن تامين مركبه في السعودية وهذه الخطوات هي :

يجب عليك أولا الدخول على موقع الاستعلام.

بعد ذلك تقوم بكتابه رقم الهوية على الخاصة بصاحب المركبة أو مالك السيارة.

بعد ذلك تقوم بكتابه الرقم التسلسلي الخاص بالمركبة أو يمكنك كتابة رقم البطاقة الجمركية.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابه الأرقام التأكيدية وهذه الأرقام تظهر لك أمامك في شاشه موقع الاستعلام.

بعد ما تقوم بكتابه تلك البيانات بشكل صحيح تقوم بالضغط على كلمه إرسال.

الاستعلام عن وجود تامين من عدمه

لكي يمكنك التأكد من أن هناك تامين على المركبة أو لا هناك عده خطوات يجب أن تكون بها لكي يتم معرفتك إذا كان هناك تأمين أم لا وهذه الخطوات هي:

يجب عليك أن تقوم بالدخول إلى موقع ابشر الالكتروني ثم تقوم بتعبئة النموذج الذي سيظهر إليك عبر الموقع. تقوم بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية لملك السيارة. ثم تقوم بكتابه رقم أللوحة و إدخال الرمز المرئي.

ومن خلال هذه الخطوات السابقة يظهر إليك إذا كانت موجود لهذه المركبة أو السيارة تامين أم لا.

وذلك تكون قد وفرت الحكومة السعودية الراحة لمواطنيها وذلك من خلال موقع ابشر الالكتروني، وهذا بسبب الوصول إلى أي معلومات تواي استعلامات بشكل سريع من خلال وجودك في المنزل وعدم النزول لكي يتم الاستعلام والحصول على أي معلومات في أي من المجالات في المملكة السعودية

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