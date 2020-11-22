نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أون لاين طريقة التسجيل بالخطوات والخدمات البنكية من الأهلي نت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأهلي أون لاين طريقة التسجيل ، يقدم البنك الأهلي التجاري، بكل فروعه في العديد من الدول، خدماته البنكية عبر شبكة الإنترنت، لكافة العملاء الحاليين والجدد، وذلك بهدف التيسير على العملاء، وتمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية بصورة أكثر شفافية وسهولة، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، يقدم البنك الأهي لعملائه، خدمات الأهلي نت.

الأهلي أون لاين طريقة التسجيل

يمكنك استخدام خدمة الأهلي نت، المقدمة من البنك الأهلي في أي وقت، من خلال التسجيل في خدمة الأهلي نت، من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري، والذي يتيح لك الخدمات البنكية الأهلي أون لاين، بصورة سهلة للغاية، ويمكنك التسجيل في الأهلي نت، عند توفير المتطلبات التالية:

يجب أن يكون لديك بطاقة مدى البنك الأهلي، وأن تحتفظ برقمها السري لديك. أو يجب أن يكون لديك رقم شخصي، للهاتف المصرفي بالبنك الأهلي، مع الرقم السري له. أو يجب أن يكون لديك، رقم جوال مسجل لدى البنك الأهلي، عن طريق الفرع.

خطوات التسجيل في الأهلي أون لاين

قم بزيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري أون لاين (أو يمكنك تحميل تطبيق البنك الأهلي الرسمي، من جوجل ستور لحاملي هواتف الأندرويد، أو الآبل ستور لحاملي هواتف ال ios، وذلك بالبحث بكلمة الأهلي). قم باختيار أيقونة “اضغط هنا للتسجيل”. قم بإدخال اسم الميتخدم الخاص بك، وكلمة المرور السرية للدخول إلى خدمات الأهلي نت. سوف يتم إرسال كلمة أو رمز تفعيل للحساب، عبر جوالك المسجل لدى البنك الأهلي، حتى تتمكن من تسجيل الدخول.

خدمة الحسابات عبر الأهلي أون لاين

يمكنك استخدام خدمة الأهلي أون لاين، من أجل متابعة حسابك الشخصي فيما يتعلق بكل من:

متابعة حسابك المصرفي وعمليات السحب والإيداع به.

إمكانية الحصول على كسف حساب لحسابك إلكترونيًا، وذلك بإرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني المسجل بالأهلي نت.

يمكنك إعادة الحصول على بطاقة مدى البنك الأهلي أو إيقافها.

يمكنك التحكم في عمليات الشراء باستخدام بطاقة مدى.

يمكنك الحصول على دفتر شيكات من البنك الأهلي، ولكن يجب أن تكون قد حصلت عليه من قبل من أحد فروع البنكم الأهلي التجاري.

يمكنك الحصول على رقم الآيبان الخاص بك، من خلال إرساله لك عبر الجوال المسجل لدى البنك.

إذا كنت حاملًا للجنسية السعودية، يمكنك تحديث تاريخ انتهاء هويتك لدى البنك الأهلي التجاري، ولكن يجب أن تكون قد قمت بتلك الخطوة من خلال وزارة الداخلية أولًا.

الحوالات من الخدمات البنكية الأهلي أون لاين التجاري

يمكنك إجراء الحوالات المالية للمستفيد، سواء داخل البنك من حسابك لحساب آخر، أو حتى من حسابك لحسابات أخرى دولية أو محلية.

يمكنك إجراء عمليات الإعانة والوقف والهبة.

يمكنك إدارة الحوالات للمستفيدين منها مثل؛ الإضافة والتعديل والإلغاء.

يمكنك متابعة خدمة كويك باي؛ وذلك بالإضافة أو التحويل أو إجراءات سجل وحالة العمليات.

خدمات سداد الأهلي التجاري أون لاين

يمكنك استخدامها لسداد الفواتير.

يمكنك استخدامها لسداد كل مدفوعاتك الحكومية، أو استردادها إن أردت.

يمكنك استخدامها لشحن جوالك بالرصيد المرغوب.

بالإضافة إلى إمكانية التحكم في حساب سداد الخاص بك.

يمكنك سداد أية فواتير غير مسجلة.

يمكنك إضافة أو حذف المستفيدين من سداد.

يمكنك التحكم في سجل المدفوعات والاسترداد.

يمكنك إجراء تنشيط إلكتروني من أبشر، عبر خدمة سدادج ثم اختيار سداد المدفوعات الحكومية، أو استردادها، وفي النهاية اختر تفعيل أبشر.

بطاقات الائتمان من alahlionline

يمكنك من خلال خدمة بطاقات الائتمان، الأهلي أون لاين، سداد كافة مستحقات البطاقة الائتمانية.

يمكنك الاطلاع على كشف حساب بطاقتك إلكترونيًا.

يمكنك سداد مستحقات بطاقة مستفيد آخر.

يمكنك السحب الفوري من البطاقة.

يمكنك الحصول على بطاقة ائتمانية جديدة.

يمكنك الحصول على بطاقة مسبقة الدفع من البنك الأهلي.

يمكنك تتبع كل ما يتعلق بمعاملاتك عبر البطاقة الائتمانية.

يمكنك تفعيل وتنشيط بطاقتك الائتمانية، إذا كانت جديدة عبر الأهلي أون لاين.

يمكنك معرفة الرقم السري لبطاقتك الائتمانية.

يمكنك تحديد أو تغيير رقم بطاقتك الائتمانية السري.

يمكنك أن توقف أو تعيد إصدار بطالقتك الائتمانية.

يمكنك أن تشترك أو توقف الاشتراك، في برنامج حمايتي بلس وحمايتي.

خدمة التأجير والتمويل من الأهلي أون لاين alahlionline

يمكنك أن تقوم بسداد أقساطك البنكية، من عروض تمويل البنك الأهلي التجاري وأنت في مكانك، سواء أكان قرض تمويل أم قرض تكميلي من البنك الأهلي.

وأنت في مكانك، سواء أكان قرض تمويل أم من البنك الأهلي. يمكنك معرفة كل التفاصيل التي ترغبها، عن التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي ، والتمويل العقاري من البنك الأهلي أيضًا.

، والتمويل العقاري من البنك الأهلي أيضًا. يمكنك التسجيل الإلكتروني في خدمة سمة؛ وذلك عن طريق اختيار التمويل والتأجير، ثم اختيار التسجيل في سمة.

خدمة صناديق الاستثمار alahlionline

يمكنك عمل اشتراك أو تحويل أو سداد.

يمكنك عمل اكتتاب، أو بيع أسهمه، أو عمل زيادة في رأس المال.

خدمة الأوامر المستديمة​ من الأهلي أون لاين

يمكنك عمل جدولة لعمليات الحوالات الخاصة بحسابك، من البنك الأهلي أون لاين التجاري، مثل حوالات بين حسابات تملكها أنت، أو حوالات من حساباك إلى حسابات أخرى في البنك الأهلي، أو حتى حسابات كويك باي الخاصة بالعمالة المنزلية.

ولمعرفة الرسوم البنكية قم بزيارة الصفحة الرسمية لأسعار الخدمة.

طريقة تفعيل خدمة الأوامر المستديمة أهلى أون لاين

اذهب إلى موقع البنك الأهلي التجاري أون لاين. قم باختيار الحوالات. اختر خدمة الأوامر المستديمة. حدد نوع التحويل الذي ترغب به، ثم اختر المستفيد. قم بتحديد المبلغ المراد تحويله. اختر تواريخ بداية ونهاية عملية إجراء التحويل. ​اختر موعد التحويل سواء يومي أو أسبوعي أو شهري.

خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي نت / الأهلي موبايل مصر

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري. أدخل رقمك القومي، ثم رقم الهاتف المسجل لدة البنك الأهلي. انتظر قليلًا واحصل على رمز التفعيل عبر هاتفك. أدخل الكود الذي وصل إليك في المكان المخصص. قم بتسجيل بريدك الإلكتروني. سوف يتم تسجيل الطلب، على أن يتم الرد عليك عقب مرور 48 ساعة، وسوف تحصل على كود المرور الخاص بخدمة الأهلي نت عبر الهاتف المحمول. إذا كانت بحاجة إلى تحديث بياناتك، يمكنك تحميل نموذج التحديث عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

وبهذه الخطوات والطريقة، صار بإمكانك معرفة كافة الخدمات البنكية الأهلى أون لاين من البنك الأهلي التجاري، وعلى معرفة جيدة الأهلي أون لاين طريقة التسجيل.