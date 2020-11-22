نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون xr في جرير وخصم كبير على أجهز أبل آيفون في الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون xr في جرير يعتبر من فئات جوالات ايفون التي تناسب إمكانيات الجميع، أو على الأقل فئة كبيرة من الناس، وذلك مثل سعر ايفون x في جرير الذي يدخل في نفس الفئة، فهو يتميز بمواصفات عالية، وفي نفس الوقت أسعار مخفضة، ويدخل ضمن إطار عروض مكتبة جرير اليوم والتي اشتهرت بفروعها المتعددة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال كل فرع تستطيع الحصول على عروض جرير ايفون 11 أيضًا وسوف نُطلق لكم بالتفصيل سعر ايفون اكس ار من مكتبة جرير ضمن العروض الجديدة.

سعر ايفون xr في جرير

يمكن الحصول على جهاز ابل آيفون اكس ار بسعر مميز من خلال مكتبة جرير وضمن عروض جرير الأسبوعية وخصوصًا في شهر نوفمبر الجاري، فيمكن الحصول عليه بالمواصفات والسعر التالي:

احصل على ابل آيفون اكس ار بسعة التخزين التي تصل إلى 64 جيجا بايت، متاح باللون الأبيض، وألوان مميزة لدى مكتبة جرير، منها اللون الأزرق، واللون البرتقالي الداكن، كما يمكن الحصول عليه باللون الأصفر أيضًا بتقنية الجيل الرابع، وكاميرا أمامية وخلفية تسمح بالتقاط مجموعة من الصور الواضحة، احصل عليه من خلال المكتبة بسعر 2849 ريال سعودي.

وإن كنت تريد مساحة تخزين أكبر من هاتف ايفون اكس ار فأنت أمام فئة مميزة من جوالات الايفون، متاح باللون الأبيض يعمل بتقنية الجيل الرابع، بسعة التخزين 128 جيجا بايت، يمكن الحصول عليه بسعر 3069 ريال سعودي شاملة الضريبة.

مكتبة جرير ايفون 2020

كما أن هناك جهاز ابل ايفون 11 برو ماكس، مساحة التخزين الكبيرة منه تصل إلى 512 جيجا بايت، يمكن الحصول عليه بسعر 5999 ريال سعودي، أو الحصول عليه بسعة تخزين أقل من ذلك وهي سعة التخزين والمساحة التي تصل إلى 256 جيجا بايت.

وهذه الفئة أيضًا وضعت لها مكتبة جرير خصومات لهذا الشهر وصلت إلى 11%، أي ستحصل عليه بسعر 5249 ريال سعودي، بينما ابل ايفون 11 برو الأقل مساحة وهي سعة التخزين 64 جيجا بايت، بألوان متعددة بسعر 4199 ريال سعودي، فهناك تخفيضات من خلال المكتبة تصل إلى 11%، أي أنك ستوفر 510 ريال سعودي، وتحصل عليه بسعر 4199 ريال سعودي.