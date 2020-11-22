نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألإعلان عن هاتف هونر honor 10x lite الجديد مع هدايا الحجز المسبق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هونر عن إطلاقها لهاتفها الجديد وهو هونر honor 10x lite الجديد من هونر والتي أعلنت عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت أيضا علي عده منتجات جديده مثل ساعه watch gs pro وبند رياضي من نوع watch es وسماعات choise tws، وعملت شركه هونر في هاتف هونر honor 10x lite علي إطلاق الهاتف بمواصفات ومن فئه سعريه مناسبه لجميع الأشخاص.

مواصفات هونر honor 10x lite

أعلنت شركه هونر عن مواصفات هونر honor 10x lite الجديد عبر صفحتها ومن اهم المميزات التي أعلنت عنها هونر وهي:

أبعاد الهاتف هي 165.7×76.9×9.3 ملي.

الهاتف يزن 206 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين من نوع نانو.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري يصل إلي 256 جيجا بايت لزيادة مساحه الهاتف.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك بولي كارب ونيت.

الهاتف يدعم شاشه من نوع ips lcd كما في هاتف ريلمي realme 7i وتأتي بحجم 6.67 بوصه وتتميز دقتها 1080×2400 بكسل مع كثافه بكسلات تصل إلي 395 بكسل لكل بوصه وتتميز أيضا الشاشة بأبعاد عرض 20:9 تأخذ مساحه واجه الهاتف مع كاميرا في المنتصف.

الهاتف يدعم معالج من نوع kirin 710a ثماني النواة مع وجود معالج رسومي اخر من نوع mali-g51.

مساحة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت مع دعمه 4 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بدعمها لأربع كاميرات الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل وهي المسئولة عن العزل.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 8 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم تصوير فيديوهات بجوده تصل إلي [email protected] وتدعم فلاش من نوع ليد قوي.

الهاتف يدعم منفذ للسماعات الخارجية.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع في زر البور.

الهاتف يدعم بطاريه تصل سعتها إلي 5000 أمبير ويدعم شاحن سريع أيضا بقوه 22.5 وآت.

يتميز الهاتف بألوانه وهي الأزرق والأسود والأزرق.

سعر هونر honor 10x lite

أعلنت شركه هونر عن إطلاقها وبداية الحجز لهاتف هونر honor 10x lite الجديد والذي سيتوافر في الأسواق بسعة 128 جيجا من اليوم إلي 29 نوفمبر 2020 والتي أعلنت عن سعره 215 دولار ما يعادل بالسعودي 745 ريال وبالمصري 3340 جنيه، وهو سعر متوسط لجميع الفئات مثل هاتف آوبو oppo reno 4 pro للفئات المتوسطة، كما أعلنت هونر علي هدايا الحجز المسبق وهي honor smart scale 2 مع الاستمتاع ب 15 جيجا كمساحه تخزين في huawei cloud لمده سنه.