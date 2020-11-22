نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وخصومات بطاقة مدى الراجحي طريقة اصدار وتفعيل بطاقة الراجحي مدى في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات بطاقة مدى الراجحي وشروط الحصول عليها، كيفية اصدار فيزا الراجحي مدى وما هي طريقة تفعيل البطاقة للشراء من النت الراجحي، وماهي رسوم استخراج البطاقة وتجديدها ورسوم اصدار بدل فاقد، كلها تساؤلات نجيب عنها بالتفصيل في موضوعنا اليوم أعزائي زوار موقع ثقفني، فإذا كنت ترغب في التعرف على أبرز مميزات فيزا الراجحي للشراء عبر الإنترنت، وإذا كنت تريد معرفة خطوات طلب البطاقة وتفعيلها وشروط الحصول عليها، تابعنا فسوف نوضح كافة حول التفاصيل حول بطاقة مدى الراجحي.

بطاقة مدى الراجحي للشراء عبر الإنترنت

فيزا الراجحي مدى الكلاسيكية للشراء عبر الإنترنت مقبولة لدى كافة المتاجر والمحلات ووكالات السفر على مستوى العالم، ويمكنك أن تحصل معها على خصومات وعروض متجددة باستمرار، كما يمكنك أن تقوم بعمليات السحب النقدي من أي جهاز صراف آلي من النوع فيزا أو بلاس، كما أن البطاقة مدعومة بشريحة ذكية توفر أقصى درجات الأمان والحماية للعميل، توفر البطاقة خدمة أثير للقيام بعمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية بكل سهولة.

مميزات فيزا الراجحي مدى

تقدم البطاقة لحاملها الكثير من المميزات التي تجعلها من أفضل البطاقات للشراء عبر الإنترنت مثل:

عروض وخصومات متجددة باستمرار عند استخدام بطاقة الراجحي مدى للشراء. يمكنك إصدار البطاقة وتجديدها بدون رسوم. متاحة للسعودي والوافد. خدمة أثير للقيام بعمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية بكل سهولة. البطاقة مدعومة بشريحة ذكية توفر أقصى درجات الأمان والحماية للعميل

الشروط والمستندات المطلوبة

اشترط مصرف الراجحي عدد من الشروط والمستندات اللازمة لإصدار بطاقة الراجحي وهي كالتالي:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام. البطاقة متاحة للمواطنين السعوديين والمقيمين. بالنسبة للعملاء السعوديين يتطلب إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر ساري الصلاحية. بالنسبة للعملاء المقيمين تطلب إحضار بطاقة الإقامة سارية الصلاحية. يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب البطاقة.

طرق اصدار فيزا مدى الكلاسيكية

يوفر مصرف الراجحي ثلاث طرق مختلفة لإصدار البطاقة، حيث تستطيع طلب فيزا مدى الراجحي عبر أحد الطرق التالية:

رسوم اصدار البطاقة

يمكنك إصدار بطاقة جديدة وتجديد البطاقة بدون رسوم، بينما تبلغ رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف 30 ريال سعودي، كما أن خدمات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد بدون رسوم، أما بالنسبة لدول التعاون الخليجي تبلغ رسوم خدمات السحب النقدي 10 ريال، بينما تبلغ رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد 3 ريال، وبالنسبة لبقية دول العالم تبلغ رسوم خدمات السحب النقدي 25 ريال، بينما تبلغ رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد 3.5 ريال.

طريقة تفعيل بطاقة الراجحي مدى

بعد حصولك على فيزا الراجحي الكلاسيكية تحتاج إلى تفعيلها، وتستطيع تفعيل البطاقة من خلال أحد أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي، حيث يتطلب أن تقوم بإنشاء كلمة سر جديدة للبطاقة، وذلك عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يقوم العميل بالتوجه إلى أحد أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف. بعد إدخال البطاقة المراد تفعيلها يقوم العميل بكتابة الرقم العشوائي الذي سوف يظهر على شاشة نظام الصراف. يقوم العميل بعد ذلك بالضغط على خيار خدمة الاستعلام عن الرصيد، وسوف يتلقى رسالة على جواله تحتوي على الرقم السري الخاص ببطاقته الجديدة. يقوم العميل بإدخال الرقم السري وإعادة كتابته للتأكيد على دقة المعلومات، وبذلك تصبح البطاقة قد تم تفعيلها.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا اليوم حول فيزا الراجحي مدى للشراء عبر الإنترنت، وتعرفنا من خلال موضوعنا على أهم مواصفات ومميزات فيزا الراجحي الكلاسيكية، وكذلك الشروط والمستندات اللازمة والوسائل المتاحة للتقدم بطلب إصدار بطاقة مدى الراجحي.