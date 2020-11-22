نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد السعودي: دول العشرين أنفقت أكثر من 21 مليار دولار على لقاحات فيروس كورونا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إنه تم تنسيق الجهود لمواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين أنفقت أكثر من 21 مليار دولار لتوفير التمويل اللازم لتوفير العلاجات والبحث عن اللقاحات لمواجهة الجائحة.

وأضاف "سلمان" خلال كلمته في قمة العشرين أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن المملكة العربية السعودية أنفقت ما يقرب من 500 مليون دولار لدعم المبادرات المتعلقة بمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين تبنت البيان الختامي لقمة الرياض، موضحًا أنه تم إنفاق 20 مليار دولار لتقديم حوافز اقتصادية غير مسبوقة وتقديم الدعم للدول الأكثر فقرًا.

وأكد أن المملكة ركزت خلال رئاستها لقمة العشرين على خلق عالم أكثر استدامة، مشددًا على ضرورة جمع الدول من كل القارات لمواجهة أكبر تحدي تواجهه الدول في ظل الجائحة.