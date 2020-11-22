نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفطح السعودي بالمقادير وطريقة العمل بخطوات سهلة ستنال إعجاب أسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة المفطح السعودي هو من الأطعمة الخليجية القديمة والشهيرة والتي تتميز بالطعم الرائع والمذاق الغني،وهو عبارة عن خروف كامل مع أزر بالبهارات والذي يتميز بالطعم الشهي والدهون المشبعة، والتي يمكن تقديمها في المناسبات الكبيرة مثل الأعراس والعزائم والمناسبات الخاصة وغيرها.

المفطح السعودي و المقادير الخاصة به

تتميز دول الخليج بالوجبات المميزة والخاصة بها ومن ضمن تلك الوجبات مظبي اللحم أما عن مكونات المفطح فهي كالتالي:

2 ك من لحم الخروف قطعة واحدة غير مقطعة، ويمكن عمل خروف كامل مع مضاعفة باقي المكونات .

عدد 3 بات من البصل الكبير والمقطع جوانح أو مقسم إلي أرباع حسب الرغبة.

عدد 5 فصوص من الثوم .

عدد 2 من الفلفل الأخضر مقطع إلى قطع كبيرة الحجم.

نصف ملعقة من البصل البودر ونصف أخر من الثوم البودر.

ربع ملعقة من الكزبرة.

قليل من القرنفل المطحون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر .

ملح حسب الرغبة .

عود واحد من القرفة .

واحد ملعقة صغيرة من الزعفران .

عدد 2ورقة من ورق الغار.

مقادير الأرز

عدد 4 أكواب من الأزر البسمتي المنقوع.

عدد اربع أكواب من الماء المغلي.

بصله كبيرة من البصل المفروم ناعماً.

عدد نصف ملعقو من القرفة المطحونة .

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

عدد 1حبة من اللومي .

نصف ملعقة من القرنفل المطحون.

معلقة كبيرة من أي مادة دهنية مفضلة لديك مع 2 ملعقة كبيرة من دهون الضأن .

نصف ملعقة من الزعفران المنقوع في ربع كوب من الماء.

طريقة تحضير المفطح السعودي

تحضير اللحم