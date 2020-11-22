نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات تويوتا 2021 شامل الضريبة المضافة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت اسعار سيارات تويوتا 2021 في السعودية ارتفاعًا متأثرة بتطبيق قرار رفع قيمة الضريبة المضافة على السيارات وغيرها من السلع والتي تم فرضها في مايو الماضي وتم البدء في تطبيقها بشكل رسمي مطلع يوليو 2020 وهي ضريبة مباشرة أي تحصل من المنبع عند الشراء ويتم تضمن اسعار السيارات الجديدة قيمة الضريبة المضافة في بند مستقل بعيدًا عن سعر السيارة.

كم قيمة الضريبة على السيارة الجديدة ؟

تختلف قيمة الضريبة على السيارة الجديدة باختلاف سعرها لأنها تحصل كنسبة من سعر بيع السيارة النهائي وفي حال شراء السيارة بالتقسيط يتم تحميل قيمة الضريبة المضافة على سعر السيارة ويسدد مع كل قسط ويحصل البنك أو شركة التمويل على نسبة من الأرباح كذلك على الضريبة المضافة لأنه بطبيعة الحال سعر السيارات نقدًا أقل من سعر شراء السيارات بالتقسيط.

اسعار سيارات تويوتا 2021 في السعودية

حتى الآن لم تكتمل الصورة بشأن اسعار سيارات تويوتا 2021 في السعودية نظرًا لأن بعض الطرز والموديلات لم يتم الإفصاح عن سعرها والبعض الآخر خاصة السيارات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي يتم حجزها ويختلف سعرها بحسب المكونات التي يرغب بها العميل حيث يمكن تصميم سيارة وفق احتياجات العميل فيما يتعلق بسعة المحرك والقوة الحصانية ودوران العزم وعدد السرعات ونوع ناقل الحركة وغيرها.

اسعار سيارات تويوتا 2021 شامل الضريبة المضافة

نقدم فيما يلي سعر عدد من سيارات تويوتا التي وصلت السوق السعودي بالفعل وقد راعينا التنوع في عرض السيارات ما بين السيدان والدفع الرباعي والسيارات العائلية وغيرها وذلك على النحو التالي:

سعر تويوتا كورولا 2021 في السعودية شامل الضريبة المضافة

سوف نختار من فئة السيدان السيارة تويوتا كورولا معشوقة السعوديين لما تتمتع به من تاريخ طويل من العمل الشاق والعمر الطويل لقطع الغيار .

يتراوح سعر تويوتا كورولا 2021 في السعودية ما بين 75 ألف إلى 99 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.

سعر تويوتا راش 2021 في السعودية

ومن فئة السيارات الرياضية نقدم لكم سعر تويوتا راش 2021 شامل الضريبة المضافة الذي يتراوح ما بين 71 ألف إلى 77 ألف ريال.

سعر تويوتا لاندكروزر 2021 في السعودية

كذلك من فئة السيارات الرياضية SUV نستعرض سعر تويوتا لاندكروزر 2021 في السعودية شامل الضريبة المضافة الذي يتراوح ما بين 207 آلاف ريال لأول فئة وصولًا حتى 360 ألف ريال للفئة الأخيرة لاندكروزر VXS