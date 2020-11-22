نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط توثيق عقد الزواج بالسعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم السعوديون المتزوجون من امرأة أجنبية أو المرأة السعودية التي تزوجت أو تريد الزواج من رجل أجنبي ليس من السعودية، بمعرفة كيفية توثيق عقد الزواج الخاص بهم وجعله جوازاًَ قانونياً متماشياً مع الشريعة الإسلامية، حيث لا يعرف الكثيرون ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لتوثيق عقد زواجك، لذلك سنوضح لكم الخطوات والأوراق المطلوبة لعملية التصديق، مع توضيح طريقة التقديم لطلب التوثيق بصورة إلكترونية تماماً.

عقد الزواج في الإسلام

تهتم المملكة العربية السعودية بعملية توثيق عقود الزواج لمواطنيها الذين يريدون الزواج من أجانب سواء كانوا من عربية أو دول غربية، فعند الرغبة في الزواج من الأجانب يجب على السعودي استخراج وثيقة عقد الزواج، وذلك لأن هناك بعض الواجبات والحقوق التي سيؤديها هذا الأجنبي بعد زواجه ومكوثه في المملكة.

لذا سنوضح مت هي الشروط اللازم توافرها، والأوراق التي يلزمك إحضارها عند طلب توثيق للزواج.

توثيق عقد الزواج من أجنبية

يجب بعد إتمام عملية الزواج بين المواطن السعودي والمرأة الأجنبية، فيلزمه بعد ذلك إثبات العقد رسمياً في وزارة العدل حتى لا يقع عليك الغرامات والأحكام التي قد تصل إلى الحبس في بعض الأوقات.

أولاً يقوم الزوج بالذهاب إلى المحكمة والتقديم على طلب الحصول على وثيقة زواج.

يقوم الموظف المُكفل بملء البيانات الشخصية لكلا الطرفين.

يتم إرسال نموذج البيانات إلى رئيس المحكمة للتأكد من صحة حالة الزواج، وأنها لا تخالف الشريعة الإسلامية، كزواج المرأة السعودية المسلمة من أجنبي غير مسلم.

إذا لم يجد القاضي ما يبطل علمية الزواج، فإنه يقوم بتوثيق الجواز، والتصديق عليه.

يتم التواصل بين المحكمة ووزارة الداخلية، لتغير البيانات الخاصة بالفرد بجعله في الحالة الاجتماعية “متزوج”.

يقوم الزوج بالذهاب إلى مركز الأحوال المدنية واستخراج شهادة بيانات جديدة مُحدثة.

وبذلك يكون قد تمت عملية توثيق العقد بصورة رسمية صحيحة، كما ويمكنك التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف وكذلك يمكنك توثيق العقد بصورة إلكترونية كما يلي.

استخراج عقد الزواج إلكترونياً

وقد اهتم الحكومة السعودية بتوفير خدمة استخراج شهادة تصديق زواج أونلاينن وذلك تبعاً لرؤية المملكة 2030 ويمكنك توثيق عقد الزواج كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة وزارة العدل السعودية. قم بتسجيل الدخول ببياناتك الخاصة، أو قم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد. بعد بالدخول إلى صفحة المستخدم، قم باختيار خدمة تقديم “الاستدعاء“. يظهر مربع البيانات، فقم بإدخال البيانات اللازمة، ثم قم بتحديد نوع الطلب “توثيق عقد زواج سعودي من أجنبية“. ثم بعد الانتهاء، قم بإرسال نموذج البيانات ليتم مراجعته من قبل وزارة العدل، وإرسال رسالة تأكيد قبول الطلب، وتحديد اليوم لاستخراج شهادة الزواج الخاصة بك.

فتلك هي الطريقة الصحيحة للتقديم على طلب حكومي لإتمام توثيق زواج المواطن السعودي من أجنبية، كما يمكن عقد الزواج بصورة إلكترونية من قبل وزارة العدل أيضاً، وتكون كالتالي.

العقد الإلكتروني للزواج

قدمت وزارة العدل خدمة تتيح لك عقد زواجك بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب للمأذون الشرعي، ومتطلبات تلك الخدمة هي:

يلزم توفير شهادة كشف طبي، للتأكد من الصحة العامة للزوجين. إذا كانت المرأة مطلقة، فيلزم إحضار صك تأكيد عملية الطلاق من الزوج الأول. أما إن كانت مرأة قد توفى زوجها، فيجب إحضار صورة من صك الحصر العام للورثة من الزوج الأول، وكذلك صك ميراث للمرأة التي توفى والدها.

كيفية التقديم لخدمة العقد الإلكتروني

قم بالولوج إلى خدمة زواج العقد الإلكتروني. قم بكتابة بيانات الزوج والزوجة وولي الزوجة الذي سيُقر عملية الزواج مثل (رقم الهوية-تاريخ الميلاد) بعد ذلك قم بإدخال شروط كل من الزوج والزوجة، وكذلك قيمة المهر الذي تمت الموافقة عليه. يتم ملء البيانات الخاصة بالشهود على عقد الزواج، مثل الاسم، ورقم الهوية الوطنية. بعد ذلك قم بتحديد الوقت والمكان المناسبان لإتمام عملية العقد. قم بالبحث عن “مأذون ألأنكحه” ثم قم بتحديد الموعد. يقوم المأذون بالتحقق من بيانات المتقدمين، وكذلك يتحقق بتوافر شروط العقد، وعدم وجود أي موانع تبطل عملية التوثيق.

وبذلك يكون قم قمنا بتوضيح الشروط اللازمة لإتمام عملية توثيق عقد الزواج ، وكذلك توضيح كيفية التقديم على عقد توثيق بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ثم قمنا بتوضيح طريقة إتمامك لعقد الزواج بصورة أونلاين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المأذون، وكل هذا مُقدم من قبل وزارة العدل السعودية.