نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442 وزارة التربية والتعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي داخل المملكة العربية السعودية يبحث الكُثير من طلبة وطالبات كافة المراحل التعليمية” الإبتدائية والمتوسطة والثانوية” عن موعد بداية اختبارات الفترة الأولى ومتى تبدأ إجازة النصف الأول من العام الدراسي القائم، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودي لجأت إلى تطبيق نظام التعليم عن بُعد وهذا للمرة الأولى في تاريخ الوزارة ولقد تم تطبيق هذا النظام في خلال الأسابيع السبع الأولى من العام ولقد خَصصت الوزارة من أجل ذلك منصة تعرف باسم “مدرستي” الهدف منها توفير بيئة المدرسة الإفتراضية .

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442

حسب ما نشرته وزارة التربية والتعليم السعودي من تقويم العام الدراسي الجاري أن بداية الإمتحانات من يوم الخامس من شهر جمادى الأولى لعام 1442 ويستمر لمدة إثني عشر يوماً حتى ينتهي يوم السادس عشر من جمادى الأولى، على أن سوف يكون بداية إجازة النصف الأول من العام الدراسي يوم السادس عشر من شهر جمادى الأولى،وتبدأ الفصل الدراسي الثاني من نفس العام في اليوم الرابع من شهر جمادى الثاني وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عشرين إسبوعً بالتقريب على أن تبدأ إمتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي يوم الحادي عشر من شهر شوال القادم لعام 1442 وتستمر لمدة إثنى عشر يوماً حتى تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في اليوم الثاني والعشرون من شهر جمادى الثاني.

موعد الإجازات الرسمية للعام الدراسي الحالي 1442

إجازة اليوم الوطني في اليوم السادس من شهر صفر الماضي، وقد كان بداية الإجازة يوم الأربعاء وإنتهت يوم الخميس

إجازة الفصل الدراسي الأول وتبدأ يوم السادس عشر من جمادى الأولى وتنتهي يوم السبت الموافق الثالث من شهر جمادى الثاني

إجازة عيد الفطر المبارك الذي تبدأ يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر رمضان القادم وتنتهي يوم السادس من شهر شوال القادم

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم الثاني والعشرين من شهر شوال القادم، الموافق اليوم الثالث من شهر يونيو الميلادي لعام 2021.

ولقد أعلنت وزارة التعليم السعودي أن ليس لديها أي نية عن تأجيل إختبارات الفصل الدراسي الأول، وأن سوف يتم تطبيق الإختبارات بشكل إلكتروني أي عن طريق نظام الإختبار عن “بُعد” أيضاً.