نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الكلية التقنية ic.edu.sa شروط وطريقة التسجيل للالتحاق بالكلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية من خريجي الثانوية العامة البحث عن رابط موقع الكلية التقنية على الانترنت من أجل التسجيل في الكلية التقنية من أجل الالتحاق بالكلية للدراسة بها، ومن ثم الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي يدرس بها الطالب خلال سنوات الدراسة في الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية.

الكلية التقنية

وتعتبر الكلية التقنية أحد أهم الكليات التي يحاول خريجو الثانوية العامة الالتحاق بها، خاصة وأنها تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تعد أحد أهم الجهات التقنية في الشرق الأوسط، ويوجد في الممكلة العربية السعودية عدد 19 كلية تقنية في عدد 16 مدينة ومحافظة سعودية، ويدرس بها البنات والبنين.

وتهدف الكلية التقنية إلى تأهيل الطلاب بشكل جيد إلى سوق العمل، كما أنها تساعد على إنشاء الكوادر التقنية من خلال الطلاب الخريجين من الكلية، وتقوم الكلية التقنية بمنح الطلاب الدارسين بها شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما أن مدة الدراسة بها يستمر لمدة ثلاث سنوات، كما أنها تقوم بصرف مكافآت شهرية للكلاب خلال فترة التدريب.

تخصصات الكلية التقنية

وقد قامت المؤسسة العامة للتدريب المهندي والتقني بالاعلان عن فتح باب التسجيل في الكلية التقنية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1442 للبنين والبنات، حيث تعمل الكلية بنظام الساعات المعتمدة، كما أنها تحتوي على العديد من التخصصات ومنها:

التقنية الإدارية.

تقنية التفتيش.

السياحة والفندقة.

الحاسب الآلي.

التقنية الكهربائية.

تقنية السلامة.

صيانة الطائرات المدنية.

صيانة الطائرات العسكرية.

تقنية الانتاج

شروط القبول في الكلية التقنية

وقد وضعت الكلية التقنية عدداً من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالحاق بالكلية من أجل الدراسة بها في أحد تخصصاتها، ومن هذه الشروط:

الجنسية السعودية للطالب المتقدم، أو أن تكون الأم سعودية الجنسية.

الحصول على الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية.

إتمام اختبارات القدرات العامة من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم.

إتمام الاختبار التحصيليي الذي يتم تقديمه من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم.

رابط موقع الكلية التقنية

ومن أجل التسجيل والالتحاق بالكلية التقنية فكل ماعليكم هو التوجه إلى موقع الكلية التقنية على الانترنت من خلال زيارة الرابط الخاص بالكلية التقنية وهو ic.edu.sa ومن ثم القيام بالدخول إلى الموقع واختيار التخصص الذي يرغب الطالب في الدراسة به خلال الكلية التقنية.

طريقة التسجيل في الكلية التقنية

وللتسجيل في الكلية التقنية فكل ماعليكم هو القيام بإتباع الخطوات البسيطة التالية: