نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الإجازات المرضية في السعودية 1442 وكيفية الطباعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر منصة صحة الإلكترونية وفي دقائق معدودة، يمكن لأي موظف في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن الإجازات المرضية 1442هـ، والتحقق من جميع المعلومات الخاصة بالمرضى، والأطباء، وغيرها الكثير من الخدمات التي جعلت من تلك البوابة واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تُوفر الوقت والجهد في إنجاز الخدمات، خصوصًا أنها تخدم جميع المنشآت والمؤسسات، ونظرًا لأهميتها في ضبط نظام العمل والغياب، فقد شاركت فيها وزارتي الداخلية والخدمة المدنية وهيئات عديدة أخرى داخل المملكة.

يأتي ذلك في إطار مواكبة رؤية المملكة “2030”، في التيسير على المواطنين والمقيمين، واختصار الوقت والجهد، والحد من التردد على الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، إذ يستطيع المواطن إنجاز العديد من الخدمات في أي وقت وفي دقائق.

الاستعلام عن الإجازات المرضية في السعودية 1442

نوضح لكم النقاط اللازم توافرها عن طريقة الاستعلام عن الإجازات المرضية في السعودية 1442هـ، خدمة للمواطنين والوافدين الراغبين في الحصول على هذه الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات العمل، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

يجب الذهاب إلى موقع المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة. ثم نسجل الدخول إلى المنصة. ننتقل إلى الخدمات الإلكترونية. ونختار الخدمة التي نريدها. هنا، ننتقل إلى صفحة تحتاج إلى إدخال بيانات. يلي ذلك، إدخال رمز الخدمة في المكان المخصص. علينا بعد ذلك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بالوافد. ننقر على أيقونة “استعلم”، لتظهر جميع التفاصيل عن الخدمة التي نبحث عنها.

طريقة طباعة طلبات الإجازة عبر منصة صحة

ندخل إلى موقع المنصة عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ ننتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

يلي ذلك، النقر على الخدمة التي نريد طباعتها.

وفي الخطوة التالية، ندخل رقم الطلب الذي تم إرساله لنا في رسالة عبر الهاتف الجوال.

فيما يلي ذلك إدخال رقم الهوية للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم.

ننقر على زر الاستفسار عن الخدمة، ثم ننقر على أيقونة “طباعة”.

خطوات تقديم طلب بإجازات عبر وزارة الصحة