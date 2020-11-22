نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الكلية التقنية 1442 (الفصل الدراسي الثاني) ورابط التقديم وما هي الشروط لتسجيل به في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى كثيرًا من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة السعودية إلى أن يعرفوا ما هي الشروط الواجب توافرها فيهم للالتحاق بالكلية التقنية 1442 وكيفية التسجيل في الفصل الدراسي الثاني بها؛ خاصة أنها من الكليات التي تتبع مؤسسة التدريب التقني الحكومية والتي حصلت على شهرة عالية في دول الشرق الأوسط.

تتضمن كلية التقنية 19 كلية للبنين والبنات موجودة في 16 محافظة من أجل ذلك سنشرح بشكل تفصيلي خلال الفقرات القادمة.

ما هي شروط القبول في الكلية

على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بكلية التقنية 1442 أن يتوفر لديه الشروط الآتية:

حصول الطالب على الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 60 % وألا تزيد مدة حصوله عن 5 سنوات أو أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم الكلية التقنية.

ألا يكون الطالب قد حصل على بعثة خارجية من برنامج خادم الحرمين الشريفين قبل طلبه الالتحاق بالكلية.

ألا يكون صمن المقبولين في كلية إعداد المدربين التقنيين.

ألا يكون حاصلا على شهادة تدريب تقني أو مهني أعلى من مستوى الشهادة التي تمنحها له الكلية.

أن يستوفي جميع المستندات وقت التقديم.

تتطلب الكلية تفرغ الطالب لها بشكل كامل.

الحصول على موافقة جهة العمل – إذا كان يعمل – خاصة أنه سوف يتفرغ بشكل كامل للكلية.

ضرورة تجاوز اختبار الرياض في اللغة الإنجليزية.

تقتصر الدراسة في الكلية على السعوديين أو أبناء السعوديات فقط.

اجتياز الاختبارات التحصيلية

ألا يكون قد فصل من أي جامعة أخرى.

كيفية التسجيل في كلية التقنية 1442

بخطوات سهلة وبسيطة يستطيع الطالب أن يسجل في الفصل الدراسي الثاني وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة التدريب التقني والمهني.

أن يختار متقدم جديد ثم يكتب كل بياناته في الخانة المخصصة لها بدقة.

أن يدخل رمز التأكيد الذي استقبله على هاتفه الخاص ويضغط على كلمة تسجيل

وبذلك يكون الطالب مسجلا بالفعل في الكلية التقنية 1442.

رابط التقديم في الكلية التقنية

من أولي خطوات التسجيل في الكلية الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتدريب المهني لذلك وجب علينا تقديمه لكل المهتمين بهذا الأمر حتى نسهل عليهم مسألة التسجيل في الكلية إذا توفرت في أبنائهم الشروط اللازمة للالتحاق بالكلية.الموقع الرسمي الخاص هو ببوابة التدريب المهني

ما هو موعد التسجيل في الكلية التقنية 1442

الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ويرغبون في الالتحاق بالكلية متاح لهم التقدم للتسجيل فيها بداية من 3-4-1442 إلى 22-3-1442.

الطلبة الحاصلين على الإعدادية والذين يريدون الحصول على دبلوم الفني الصناعي؛ أو الراغبين في الالتحاق بمعاهد العمارة والتشييد من الأولاد فعليهم التسجيل في المدة من 7-3-1442 إلى 16-4-1442.

أما الراغبين في الحصول على دبلوم الكلية التقنية الصباحي للبنين والمسائي للفتيات فعليهم التسجيل بداية من 7-3-1442 إلى 16-4-1442.

ما هي التخصصات الكلية التقنية

التقنية الميكانيكية وهي شاملة التبريد والتكيف، المركبات، المعدات الثقيلة، الإنتاج، الآلات الزراعية، الأنظمة الهيدروليكية، كهرباء السيارات.

تقنية الحاسب الآلي وتشمل البرمجيات، الدعم الفني، الوسائط المتعددة، الشبكات وإدارة أنظمتها.

التقنية الكهربائية ويدرس فيها الطالب جميع التخصصات المتعلقة بالآلات والمعدات والقوى الكهربائية.

التقنية الإدارية مثل المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق وإدارة المستودعات.

التقنية السياحية وفيها السفر والسياحة، خدمات الضيوف، الفندقة، خدمات الطهي.

الهندسة المعمارية والمدنية والمساحة والتي تشملهم التقنية المدنية.