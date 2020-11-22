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عمر شويل - جدة الفئات المستحقة للدعم السكني وشروط التقديم للحصول على الدعم السكني السعودي 1442 ، تهتم المملكة العربية السعودية على أن تقدم برامج الدعم لمحدود الدخل في قطاعات كثيرة ومنها قطاع السكن، وقامت وزارة الإسكان بوضع برنامج سكني من أجل مساعدة الفئات الفقيرة ومحدود الدخل في الحصول على سكن متميز سواء كان بنظام الإيجار أو نظام التمليك، ويتم الاستفادة من الدعم الكامل أو حتى الجزئي على حسب حالة الأسرة وفق عدد من الشروط التي يجب مراعاتها، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على كل ما يتعلق بشروط التقديم للحصول على الدعم السكني وما هي الفئات المستحقة للحصول على الدعم .

نبذة عن الدعم السكني

جمعنا لكم بعض المعلومات الهامة التي يجب أن يتعرف عليها كلاً من يرغب في الحصول على الدعم السكني لكي يقوم بشراء وحدات سكنية وهي :

يستطيع المتقدم أن يعلم متى موعد الاستفادة من الدعم من خلال اتصال واحد فقط على رقم “199088” أو بإمكانه أن يطرح سؤاله بأخذة مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق حساب وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية .

يتمكن المتقدم من القيام باستخدام حاسبة الدعم إذا أراد معرفة قيمة المبالغ التي تتعلق بالدعم السكني، ويتم هذا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان التابعة إلى المملكة العربية السعودية .

من الضروري أن يكون المتقدم قد سبق له أن يطلع على كافة الأحكام والشروط التي تتعلق ببرنامج الدعم السكني للقيام بشراء الوحدات السكنية .

شروط الحصول على دعم سكني

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل حصول الشخص على الدعم السكني للوحدات السكنية أو القيام بشراء أراضي سكنية عن طريق برنامج الدعم السكني كما بالآتي :

يشترط وجود دخل ثابت ومستقر خاص بمن يرغب بالتقديم للاستفادة من الدعم .

يجب أن لا يمتلك المتقدم للاستفادة من دعم سكني للوحدة السكنية أي أصول قد تبلغ قيمتها 5 مليار ريال سعودي .

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من الدعم السكني من أجل الحصول على الوحدة السكنية .

من الممكن أن يتم التقديم للدعم السكني للأبناء التي لم تتزوج وتقوم بإعالة أفراد أسرتها .

من الممكن أن يتم التقديم للاستفادة بالدعم السكني لغير السعوديين التي تقوم بإعالة الأسرة وإذا كان الأب متوفي .

يجب أن يكون حامل للجنسية السعودية .

يجب أن لا يكون المتقدم مالك لأي منزل باسمه بخلال عام من القيام بتقديم طلب الاستفادة من الدعم السكني .

ليس من المشترط وجود أي إعانة للسيدة الأرملة وكذلك السيدة المطلقة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم من أجل الحصول على الدعم السكني مقيم في المملكة العربية السعودية لمدة عام كامل كحد أدنى قبل أن يقوم بتقديم طلبه .

خطوات التسجيل للحصول على الدعم السكني في السعودية

في البداية نقوم بالدخول على الموقع الرسمي لسكني .

. من ثم نقوم بالنقر على قسم المراسلة الموجودة في الموقع .

نقوم بكتابة جميع البيانات التي تتعلق بالمتقدم للحصول على الدعم السكني مثل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال وكافة تفاصيل الحجز .

نقوم بتحديد الفرع المرغوب زيارته في وزارة الإسكان .

من ثم نقوم بالنقر على أيقونة إرسال .

ننتظر الرد من قبل خدمة عملاء الموقع .

الفئات المستحقة لدعم سكني في المملكة

أهم الفئات التي تستحق الحصول على الدعم السكني، هم الفئات التي بإمكانها أن تحصل على دعم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ويجب على عدم وجود أي مصدر للمال سوى الدعم فقط، والذي من الممكن أن يحصل عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي .

وتقوم وزارة الإسكان التي تتبع المملكة العربية السعودية بتقديم وتوفير شقق سكنية إيجار الوحدة لا يتعدى 300 ريال سعودي بالشهر الواحد للفئات التي تستحق الدعم من خلال برنامج سكني، ولكن بالنسبة للفئات المستحقة التي تستفيد من دعم وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة لوجود أماكن أخرى للدخل الشهر فتقوم وزارة الإسكان السعودية بتوفير وحدات سكنية متنوعة وقد تبلغ قيمة الايجار الشهري الخاص بها 800 ريال سعودي .

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بموقع سكني

يوجد بعض الأوراق والمستندات التي قامت وزارة الإسكان السعودية بالإعلان عنها من أجل أن يحصل الفرد على الدعم السكني ومن بين المستندات المطلوبة :

يقوم الشخص المتقدم بإحضار صورة من السجل المدني الخاص بأسرة الشخص الذي يريد في أن يحصل على الدعم السكني للقيام بشراء الوحدة السكنية .

يجب أن يقوم الشخص المتقدم للاستفادة من الدعم السكني أن يحضر شهادة وفاة بحالة إذا كان الشخص المتقدم يتيم كما يجب أن يقوم بتقديم إقرار خاصة بالعائلة .

يقوم الشخص المتقدم بإحضار صورة تثبت الدخل الشهري الذي يخص كل من يرغب في الحصول على الدعم السكني ومن أجل الاستفادة من شراء وحدة سكنية .

ما هي أهم مميزات منصة سكني الإلكترونية

قد وفرت منصة سكني الإلكترونية الكثير من المميزات الخاصة بها منها :

يتمكن الشخص من الحصول على عوض تمويلية متعددة والقيام باختيار جهة التمويل المناسبة للشخص .

يتمكن الشخص من الحجز السريع للأراضي السكنية وتتيح له إصدار العقود بشكل إلكتروني .

يطلع لفرد على الكثير من النماذج والمواقع التي تتعلق بالوحدات السكنية .

أن يستفيد الشخص من الخدمة التي يقوم بتقديمها المستشار العقاري .

أن يقوم الفرد بإصدار شهادة بها ضريبة القيمة المضافة التي تتعلق بالمسكن الأول .

تتميز بتوفيرها وحدة سكنية بسعر مخفض والوحدة تمتاز بجودة عالية، ويتأكد المتقدم بكل سهولة من الاستحقاق عن طريق الدخول للموقع الرسمي لمنصة سكني الإلكترونية.

منحت فرصة المعافاة عن القيام بسداد قيمة العقار بحالة وفاة الشخص المتقدم، أو عند تعرضه لأي عجز مالي .

بإمكان الشخص تقديم تأجيل للسداد لمدة قد تصل في الكثير من الأحيان إلى عامين .

أبرز الخدمات السكنية التي يحصل عليها المتقدم

يوجد العديد من الخدمات والمميزات السكنية التي يستطيع الشخص الاستفادة منها، ومن أبرز هذه الخدمات السكنية :

أن يقوم الفرد بالبناء بنفسه .

أن يستفيد المتقدم من فلل الوزارة كاملة التشطيب .

من الممكن أن يستفيد الشخص من الوحدات التي ما زالت حتى الآن تحت الإنشاء .

يقوم الشخص بشراء الوحدات السكنية عن طريق السوق .

يستفيد المتقدم بالأراضي السكنية .

خدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

حيث قام الدعم السكني بالتناول عن الدعم السكني بين الزوجين لكي يستفيد المتناول من جميع الطرق التمويلية وكذلك السكنية، وتقوم هذه الخدمة باستهداف كلاً من الزوج والزوجة لا غير، ولكن يوجد بعض الحالات التي يكون من الصعب التنازل عن الدعم السكني بها وهي :