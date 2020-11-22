وزارة التعليم السعودية تُطلق مسابقة مدرستي لمحاكاة منصة مدرستي للتعليم عن بعد بالسعودية 1442

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عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية، بعد أن قامت بدعوة جميع منسوبي التعليم في المملكة بالتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، أطلقت شيئاً يجعل من التعليم عن بعد حافز ومقوي للعملية التعليمية، وهي مسابقة مدرستي، ومن خلال هذه المسابقة يستطيع جميع وكُلاً من منسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية، النشر عليها في المجالات التي حددتها وزارة التعليم السعودية، حيث تتم المسابقة ومراجعة نماذج المحتوى من قبل مكتب التعليم، وبعد ذلك يتم نشرها على صفحة الحساب الرسمي على تويتر الخاص بالمدرسة.

وزارة التعليم السعودية ومحاكاة منصة مدرستي عبر مسابقة مدرستي

فائدة مسابقة مدرستي لا تقل أهمية عن منصة مدرستي التي تابعت التعليم عند بعد طوال فترة الدراسة بالمملكة العربية السعودية، فالجميع شارك في منصة مدرستي، ومن خلال الاحصائيات تفوقت تسجيلات الدخول والمتابعة عليها من قبل الكثير من الطلاب بالسعودية، وعندما قامت وزارة التعليم السعودية بنشر مسابقة مدرستي من خلال الحسابات الخاصة بها على تويتر، حيث حدد مجالات معينة للنشر والمشاركة في المسابقة، ولاقت المسابقة اتساعاً كبيراً في النشر عليها، حيث قام أغلب منسوبي التعليم بالنشر عليها حتى الأطفال في الروضة، وبعض من المعلمين والمعلمات قاموا بنشر بعض المحتوى الرائع بنشر بعض الفيديوهات التي تساعد في شرح بعض الدروس القصيرة، وبعض النماذج التي تشرح كيفية استخدام منصة مدرستي وكيفية الدخول على منصة مدرستي.

وزارة التعليم السعودية وبعض من نماذج مسابقة مدرستي التي تم نشرها على حساب المسابقة

تقوم وزارة التعليم السعودية بنشر النماذج والمحتويات الخاصة بالمسابقة المدرسية، وذلك عبر الحساب الرسمي على تويتر الخاص بمسابقة مدرستي، حيث يتم نشر هذه النماذج بعد المراجعة وفرز المحتويات والنماذج التي تتوافق مع شروط المسابقة.