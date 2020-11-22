نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة للمقيم إلكترونياً من خلال منصة أبشر وأهم الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وإنهاء الخدمات التي يحتاج إليها المواطن أو المقيم دون مشقة وزاد الاهتمام بتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً بعد ظهور وباء كوفيد 19، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة خدمة تجديد الإقامة للمقيم إلكترونياً ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الشروط والخطوات اللازمة لكي يتمكن المقيم من تجديد الإقامة عبر منصة أبشر.

شروط تجديد الإقامة للمقيم إلكترونياً

هناك بعض الشروط اللازمة والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للجوازات بخصوص تجديد إقامة المقيم وجاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المقيم متواجد داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لديه جواز سفر ذات صلاحية سارية.

لكي يتمكن المقيم من تجديد إقامته عبر أبشر يجب أن يكون لديه حساب شخصي بالمنصة.

يجب أن لا يكون مسجل ضد المقيم بلاغ هروب عن العمل.

سداد جميع رسوم المخالفات المرورية.

عند وجود أفراد الأسرة مع المقيم داخل المملكة يتطلب وجود تأمين طبي.

سداد رسوم خدمة التجديد الإلكتروني.

خطوات تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

هناك مجموعة من الخطوات يجب على المقيم القيام بها حتي يتمكن من التجديد عبر أبشر وهذه الخطوات هي:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. كتابة رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول. بعد ذلك يتوجب الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها تختار الإدارة العامة للجوازات. اضغط على زر تجديد الإقامة. إدخال جميع البيانات المطلوبة وتحديد مدة التجديد. دفع رسوم الخدمة المقررة.

رسوم التجديد عبر منصة أبشر

تبلغ رسوم التجديد للعامل المنزلي 600 ريال سعودي.

تبلغ رسوم التجديد للعمالة الوافدة 650 ريال سعودي.

تبلغ رسوم التجديد للمرافقين 2000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الأولى 2000 ريال وللمرة الثانية 4000 ريال وللمرة الثالثة 600 ريال.

وكانت الإدارة العامة للجوازات قد أكدت على ضرورة تجديد الإقامة في مواعيدها وذلك تجنباً للتعرض للغرامات التي حددتها الإدارة حيث تبلغ غرامة عدم التجديد للمرة الأولي خمسمائة ريال سعودي وللمرة الثانية تبلغ الغرامة ألف ريال سعودي أما في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فيتم الاستبعاد من البلاد وعدم الدخول إلى المملكة العربية السعودية نهائياً.