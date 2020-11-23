نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على قروض الضمان الاجتماعي من بنك الراجحي رابط تقديم قرض شخصي دون ربطه بالضمان الاجتماعي في Elrajhi Bank في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي، نقدم لكم في السطور التالية خطوات الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي السعودي والتي يقدمها البنك لجميع العملاء، خاصة بعد بحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على القروض المختلفة والتي تساعدهم على تخطى الأعباء المعيشية ورفع المستوى المعيشي، قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي و تحديثات جديدة على قروض بنك التنمية الاجتماعية من ناحية ار يمكن معرفة طريقة وشروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية.

طريقة الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي

ويقدم بنك الراجحي القروض لجميع المواطنين دون ربط القرض بالضمان الاجتماعي وبكل سهولة عبر الموقع الرسمي للبنك على شبكة الانترنت والتقديم على التمويل الشخصي عن طريق اتباع الخطوات التي سنوضح لكم في السطور التالية:

قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي

يستطيع مواطني المملكة العربية السعودية الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للبنك واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بنك الراجحي.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات المصرفية الإلكترونية وتحديد المصرفية الشخصية.

بعد ذلك يتم اختيار التمويل ثم التمويل الشخصي، ثم التمويل الشخصي وطني.

البدء في إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم والجنسية والجنس والعمر ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

إدخال البيانات المالية الخاصة بالعميل والتي تتمثل في وجود حساب بنكي للعميل في البنك وهل يوجد تحويل شهري للراتب على البنك وقيمة الراتب ونوع القطاع الذي يعمل به العميل.

ادخال بيانات الاتصال والتي تتمثل في رقم الجوال والبريد الالكتروني والمنطقة التابع لها العميل.

ادخال بيانات التمويل ومعلومات الدخل وتحديد جميع الالتزامات المالية والضغط على كلمة التالية.

التأكد من صحة البيانات والإقرار عليها والضغط على التالي.

إضافة باقي البيانات الخاصة بجهة العمل والتي تتمثل في تصنيف الجهة واسمها والقسم وتاريخ الالتحاق.

البدء في تحميل المستندات المطلوبة ومنها تعريف الراتب والهوية الوطنية وشهادة تحويل الراتب وهي شهادة اختيارية وجميع المستندات الأخرى، والضغط على كلمة التالي.

التأكد من صحة البيانات المكتوبة والضغط على كلمة استمرار.

قراءة جميع التفاصيل المبدئية للتمويل والتي قمت بإدخالها منذ لحظات.

سيقوم موقع البنك بتوضيح قيمة الأحد الأقصى المتاح للقرض أو التموين وفترة السداد وعدد الأقساط.

بعد الضغط على كلمة التالي يتم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على كلمة التالي مرة أخرى.

سيتم ارسال رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب ويمكن مراجعته عن طريق الاتصال برقم 818845.

قرض الضمان الاجتماعي بنك التسليف

فى هذا الفقرة نتطرق الى ما يقدمه بنك التسليف من خدمات وقروض لمستفيدي الضمان الاجتماعي وهو ما يسمى بـ التمويل الاجتماعي ويقدم هذا التمويل الاجتماعي الى الارامل والمطلقات كما يقدم فى صورة قروض الزواج وقروض الشباب والاسرة وقرض ترميم ويتم ذلك وفقا لشروط محددة يمكن الاطلاع عليها من خلال شروط بنك التسليف الجديدة 1442 للحصول على القروض الميسرة وسهول الموافقة على طلبات التمويل الفورية من ناحية اخري يمكنك معرفة شروط الحصول على قروض بدون تحويل راتب في السعودية .. افضل بنك للقروض بدون تحويل الراتب والتمويل الشخصي للمواطنين وللمقيمين 1442 من خلال موقعنا ثقفني.

تسجيل في الخدمات المصرفية الإلكترونية

بنك الراجحي يقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية فقد تابعنا بالخطوات طريقة الحصول على قروض الضمان الاجتماعي المتنوعة من بنك الراجحي السعودي وفق عدة شروط وضوابط منظمة القروض للفئات المستحقة، بالإضافة إلى رابط مباشر للتقديم على قرض شخصي دون ربطه بالضمان الاجتماعي في Elrajhi Bank، حيث يجب اكتمال التسجيل من خلال إضافة رقم بطاقة الصراف الآلي، ثم رقم الحساب المكون من 15 او 21 رقم، ثم إدخال الرقم السري للبطاقة و المكون من 4 أرقام