ما هى شروط الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف 1442

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عمر شويل - جدة ما هى شروط الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف 1442ه‍، السؤال الأكثر انتشاراً ما بين الكثير من المواطنين السعوديين الذين تحصلوا على تمويل من بنك التسليف ويرغبون فى الحصول على تمويل آخر إضافي للمرور بأى ازمه وردت فى حياتهم تستلزم تمويل فوري لا يستغرق وقت طويل او يرغبون فى شراء مسكن جديد او تجديد مسكن أو أمر آخر من المستجدات الحياتية التى تطرا فجأة فى الحياه، لذا وجب علينا الآن التعرف من خلال موقع ثقفني الإجابة على شروط الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف.

شروط قرض ثاني من بنك التسليف 1442

حددت البنك شروط جديدة وبسيطة لحصول المستفيدين على تمويل جديد بالإضافة إلى التمويل القديم ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه الشروط يجب أولاً أن تعلم جيداً ما هي شروط بنك التسليف العامه والتى من شأنها تستطيع الحصول على اى تمويل والتى جاء أبرزها عمر المستفيد الذى يتراوح ما بين (21 إلى 70 عام)، إضافة على ذلك وجود ضامن أو وجود كفيل سعودي.

ما هى شروط الحصول قرض ثاني من بنك التسليف 1442

يستطيع المقترض الحصول على اكثر من تمويل من التسليف فى وقت واحد أو أوقات متباعدة، سواء كان القرض شخصي او قرض الأسرة، وذلك من خلال التقديم عبر موقع بنك التسليف، فى حالة كان المتقدم للتمويل استفاد من تمويل أساسى خاصة بتمويل الأسرة لا يستطيع الحصول على قرض إضافي إلا فى حالة وفاة الزوجة أو فى حالة الطلاق، كما يجب على المتقدم تقديم المستندات التى توضح إمكانية المتقدم لسداد الأقساط الشهرية بدون اى عراقيل.