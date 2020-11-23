للشعر لغة خاصة ومكنونة دلالية وإحساس ترسمه أنامل شعرنا عبارات رقيقة ومشاعر خاصة

روح تحلق بعيداً في صدى الكلمة .. عالم تسوده الرقة البعيدة عن صادق وجميل

أحلى القصيد أنشودة خاصة من الشعر نستضيف فيه نخبة من الشعراء لنبحر في عالم الشعر عالم الجمال السحري للكلمة

ابعتذر ..

عن كل شئ .. إلا الهوى

..ماللهوى عندى عذر.. ابعتذر ..

عن أي شي .. إلا الجراح ..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى القصيد مع ريم السبيعي وإعداد / مسلط الغفيلي مع الشاعر / محمد الثبيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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