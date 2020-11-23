نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض البنك الأهلي بتمويل مليون ونصف ريال للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض البنك الأهلي بتمويل مليون ونصف ريال للسعودي والمقيم يقدم دائماً البنك الأهلي السعودي كل ما هو جديد في مجال التمويلات الشخصية وذلك لكي يتوافق مع طلبات العملاء دائماً سواء العملاء السعوديين أو الغير سعوديين فيقدم البنك الأهلي تمويل شخصي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتميز أيضاً بأنه تمويل يستطيع الحصول عليه شريحة كبيرة من العملاء سواء العملاء الحاليين أو العملاء الجدد وتكون فترة هذا العرض المقدم من البنك الأهلي من يوم 15 نوفمبر 2020 م وحتى 17 ديسمبر 2020 م

العملاء المستهدفين من العرض

هذا العرض من البنك الأهلي يستطيع العديد من العملاء الحصول عليه فيستطيع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع شبة الحكومي الحصول عليه ويستطيع أيضاً المتقاعدين والعاملين بالقطاع العسكري أيضاً الحصول عليه

شروط الحصول على عرض البنك الأهلي السعودي

يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل الأهلي يحصل على راتب شهري 3000 ريال كحد أدنى للسعوديين و 2500 ريال كحد أدنى للعملاء المتقاعدين و 4000 ريال كحد أدنى للمقيمين

عرض الأهلي NCB متاح لمختلف العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة

يشترط أن يكون العميل المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي أو القطاعات الخاصة التى تحول الرواتب للبنك الأهلي

يبلغ قيمة تمويل الأهلي الشخصي من 5000 ريال وحتى مليون ونصف ريال سعودي

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم 18 سنه كحد أدنى وقت التقدم بطلب الحصول على التمويل للسعوديين و22 سنه كحد أدنى للعملاء الغير سعوديين

يشترط أن يكون العميل السعودى المتقدم قد عمل مدة شهر في القطاع الحكومي و ثلاثة أشهر للعملاء السعوديين في الشركات الكبيرة والمقيمين في القطاع الحكومي ولابد أن يكون قد قضى سنه كاملة للعملاء السعوديين والمقيمين بالقطاع الخاص

مزايا عرض تمويل الأهلي الشخصي

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي NCB أنه تمويل سريع ويتم الحصول على الموافقة الفورية

التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي هو تمويل أسلامي يتوافق مع تعليم الدين الإسلامي

هذا التمويل يتميز بأقساط سداد مرنة و ميسرة تصل حتى 5 سنوات

يستطيع العميل المتقدم للتمويل الشخصي لدى البنك الأهلي السداد المبكر

يتميز هذا التمويل بأنه يقدم تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلى لا قدر الله

طريقة التقديم

يستطيع العديد من الطبقات المختلفة من العملاء الحصول علي تمويل الأهلي الشخصي بكل هذه المميزات من خلال الدخول على رابط عروض البنك الأهلي وذلك بمناسبة اخر العامة وتقديم الطلب وأستكمال باقي البيانات