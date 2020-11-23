نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جرير جوالات وأجهزة لاب توب وإلكترونيات بتمويل حتى 30 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جرير جوالات أو تقسيط المشتريات من أفضل الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير، فإن كنت بحاجة إلى شراء منتج من المنتجات التي تعرضها المكتبة، سواء من خلال عروض مكتبة جرير اليوم أو غيرها من المنتجات التي لم يتم فرض عروض عليها فتستطيع الحصول عليها بالتقسيط، وخصوصًا أجهزة الجوالات، فبعد معرفة سعر ايفون xr في جرير يمكن التعرف على شروط تقسيط جرير 2020 والحصول عليه، وكذلك يُسري الأمر عند الحصول على سعر ايفون x في جرير اليوم وجوالات هواوي وسامسونج، وسوف نتعرف على كل ما يخص تقسيط جوالات جرير 2020.

تقسيط جرير جوالات

عند الحصول على جوال من خلال مكتبة جرير، لن تكون مضطر إلى دفع وسداد دفعة أولى من قيمة المبلغ، كما أنك ستحصل على موافقة في الحال، وستحصل على قيمة التمويل التي تصل إلى 30 ألف ريال، وستكون قادرًا على شراء منتجات عالية القيمة مثل أجهزة الآيفون، كما أنك يمكن سداد قيمة المبلغ على مدار 24 شهر تبدأ من تاريخ الحصول عليه، وقد أكدت مكتبة جرير، أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

شروط تقسيط جرير 2020 جوالات

اشتراطات العمر في مكتبة جرير للحصول على فرصة تقسيط، هي ألا يقل العمر للموظفين عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام وللمتقاعدين لا تزيد الأعمار عن 67 سنة.

كما أن موظفي البنوك والحكومة لا تقل رواتبهم عن 3500 ريال سعودي صافي الراتب، ومدة الخدمة في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر، بينما البنوك عام واحد على الأقل، وموظفي القطاع الخاص ينبغي أن يكون الراتب لا يقل عن 4000 جنيه مصري، بينما مدة الخدمة لا تقل عن عام.

طريقة الحصول على تقسيط جرير

يمكن تقديم طلبك من خلال شركة معالم للتمويل والتي فتحت الفرصة أمام عملاء مكتبة جرير للحصول على منتجات المكتبة، وسداد الأقساط والاستفادة من خدمات المكتبة.

أوراق تقسيط جوالات جرير