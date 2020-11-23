نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين بانقلاب حافلة بالمكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انقلبت حافلة كانت تقل مشاركين في مسيرة نظمتها الجبهة الوطنية ضد رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في ولاية تاماوليباس في شمال شرق البلاد.

ووفقًا لصحيفة El Universal، أسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وذكرت الصحيفة، أن الحافلة، كانت قادمة من مكسيكو سيتي.

ووصلت عدة فرق من رجال الإنقاذ والأطباء إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للركاب.

وكشف شهود عيان، أن سائق الحافلة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، وفقد السيطرة عليها. وبدأت السلطات الإقليمية المختصة بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.