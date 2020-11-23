نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حافز بالجوال 1442..خطوات تحديث بيانات حافز فى 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث حافز بالجوال 1442، واحدة من الأمور الهامة التى ينبغى أن يقوم بها المواطنين المسجلين فى صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث يقدم برنامج حافز العديد من الخدمات والمزايا إلى كافة المواطنين والتى تتشكل فى دعم مادي إضافة على ذلك تأهيل المشتركين الباحثين عن فرصة عمل، وتقديم برامج تدريبية يستطيع من خلالها المواطن فى إيجاد فرصة عمل بسهولة ويسر، لذا يجب على كل المستفيدين ضرورة تحديث البيانات بصفة مستمرة وذلك نتيجة المتغيرات والمستجدات التى تحدث، حيث يتم تحديث البيانات من خلال الجوال بخطوات تبدو بسيطة وذلك لتجنب حدوث أى عراقيل للمستفيدين من البرنامج، لذا وجب علينا موقع ثقفني التوضيح إليكم الخطوات عبر فقرات مبسطة.

تحديث حافز بالجوال

يستطيع المواطن المستفيد من برنامج طاقات القيام بعمل تحديث بياناته الشخصية فى البرنامج عبر الهاتف الذكي، كما يستطيع تحديث البيانات عبر الدخول على البوابة الوطنية للعمل والقيام بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور، الدخول على حسابك ثم تعديل البيانات والمعلومات الخاصة بك إذا جد بها جديد، كما يجب عليك التعرف على شروط حافز للاستفادة من 15 ألف ريال سعودي وفرصة عمل والدورات التدريبية التى تساهم المستفيدين فى حصولهم على وظيفة يحصل منها على باب رزق.

خطوات تحديث حافز بالجوال

تتمثل تحديث بيانات حافز عبر الجوال فى عدة خطوات بسيطة ينبغى على المواطنين المستفيدين تنفيذها والتى جاءت كالتالي:

إرسال المستفيد رسالة نصية إلى رقم (500200) ويكون الإرسال من أحدي خطوط شركات المحمول بالمملكة مثل (زين، موبايلي، إتصالات).

يقوم البرنامج بالرد على الرسالة بإرسال رسالة نصية إلى رقم المستفيد تحتوي على رقم سري للدخول على الموقع الإلكتروني.

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول إلى الموقع لتعديل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد.

يقوم المستفيد بتحديث البيانات الخاصة بالآتي (التعليم، المهارات الشخصية، البيانات الشخصية، الخبرة، بيانات الإتصال).

خطوات تغيير رقم الجوال فى حافز

يتمكن المستفيدين من تغيير رقم الجوال عبر حافز بطريقة بسيطة ومباشرة من خلال الإتصال بالرقم الموحد (9200020301) دون اللجوء إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو الذهاب إلى أحد مقرات تنمية الموارد البشرية.