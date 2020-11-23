نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تمويل بنك الرياض يصل لـ200 ألف ريال بدون رسوم إدارية وهامش ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تمويل بنك الرياض عبر برنامج دفعات الذي يتيح شراء المنتجات بمبالغ تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى 200 ألف ريال، بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح، وذلك برفع شعار (امتلكها الحين وادفع بعدين) يأتي هذا ضمن التيسيرات المقدمة من بنك الرياض في صورة خدمات تشمل التمويل وتوفير المال الذي يحتاجه جميع المواطنين في المملكة لسداد احتياجاتهم منها تغيير أثاث المنزل وشراء مستلزمات منها الأجهزة الكهربائية في حالة إن عطل جهاز في منزلك وأنت لا تملك أموالا لكي تشتري غيره، وهنا برنامج دفعات أتى للمساعدة في هذا الأمر وفر لك عدة شركات تضم (الأثاث المنزلي – الأيدي العاملة -الحلول العقارية – شركات النقل – الأجهزة الكهربائية) على أن يكون أمامك جميع الإختيارات وحلول كثيرة تقدر أن تختر منها كما تشاء بدون رسوم وبدون هامش ربح مثل القرض العادي. مميزات برنامج دفعات عروض تمويل بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة.

منه تقدر أن تشتري كافة المتطلبات لديك في نفس الوقت أما السداد فهو من 6 شهور وحتى ثلاث سنوات ميسرة.

تقدر أن تأخذ مشتريات حتى قيمة 200 ألف ريال.

متاح الحصول على تمويل إضافي جديد بجانب عروض تمويل بنك الرياض برنامج دفعات.

قرض بدون رسوم إدارية ولا هامش ربح مثل القروض الأخرى.

إعفاء من السداد في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله. شروط الحصول على تمويل شراء المنتجات الفوري لا يقل العمر عن 18 سنة.

تحويل الراتب إلى بنك الرياض عبر نظام سريع.

صافي الراتب الشهري 5.000 ريال.

هذا النوع من التمويل للسعوديين فقط.

متاح للقطاع الحكومي والعسكري والخاص بالإضافة إلى العملاء المتقاعدين على أن تكون جهة العمل من المعتمدة لدى البنك. كيفية الحصول على عروض تمويل بنك الرياض لشراء المنتجات ملء نموذج الطلب في برنامج دفعات وإرسال نسخة منه لجميع الشركات المسجلة في الموقع الإلكتروني لبنك الرياض، ثم تقوم الشركة بختمه.

ثم عليك أخذ الطلب من الشركة وتقديمه لأقرب فرع إليك لبنك الرياض حتى يتم التأكد من سلامة البيانات ونسبة الخصم التي تتحدد بناءاً على الاتفاقية بينك وبين التاجر.

ثم إيداع مبلغ التمويل في حساب التاجر مباشرة، تستلم أنت نسخة من النموذج وتستلم المنتجات التي تريد شرائها فوراً.

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